Extrema stânga Valentina Elisei Ardean, fost căpitan al naţionalei, şi-a încheiat cariera duminică, după meciul din deplasare susţinut de echipa sa, Gloria Bistriţa, la Deva. În 2001, Alice, cum îi spune toată lumea, debuta la Universitatea Remin Deva, cu care în acelaşi sezon cucerea Challenge Cup.

În 5 iunie, Valentina Elisei Ardean împlineşte 40 de ani, iar duminică a jucat ultimul său meci dintr-o carieră de excepţie. Handbalista a fost parte din mai toate experienţele României la nivel înalt din ultimii 20 de ani, la nivel de club şi cu echipa naţională.

Are toate cele trei medalii obţinute de naţională în competiţiile majore – argintul mondial din 2005 şi bronzul mondial din 2015, plus bronzul european din 2010. S-a retras din reprezentativă în 2019, după 20 de ani în care a jucat sub culorile României, cu un bilanţ de 255 de apariţii şi 915 goluri.

La nivel de club, a fost parte din marea echipă a Oltchimului, care juca finala Ligii Campionilor în 2010 şi cu care câştiga, anterior, Cupa Cupelor în 2007, apoi Cupa EHF cu SCM Craiova (2018), an în care s-a transferat la Gloria Bistriţa.

Cu această echipă a jucat Alice duminică, în deplasare, ultimul meci al carierei, şi care s-a încheiat cu o victorie, scor 34-24, chiar la Deva, cu CSM, în oraşul în care juca prima dată la un club de senioare, în urmă cu 21 de ani.

Valentina Elisei Ardean a adunat numeroase trofee individuale în competiţiile majore de club sau naţionale, iar acum a încheiat un capitol care a adus bucurie peste două decenii iubitorilor de handbal din România şi nu numai.

Alice a jucat, în ordine, la echipele Universitatea Remin Deva, ZRK Knjaz Milos, Oltchim Râmnicu Vâlcea, CSM Cetate Deva, HCM Baia Mare, SCM Craiova şi în ultimii patru ani la Gloria Bistriţa, unde a avut parte zilele trecute de o ceremonie de retragere impresionantă.

Bilanţul participărilor cu naţionala României este şi el bogat: cinci turnee finale la Campionatul European (2004, 2008, 2010, 2014, 2018), tot atâtea Mondiale (2005, 2009, 2011, 2015, 2017), precum şi Jocurile Olimpice din 2008 şi 2016.