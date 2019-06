Motociclista, victimă a unui accident de circulaţie petrecut luni, 24 Iunie la Baia Sprie are nevoie de ajutor. Samuela Rigo are 31 de ani, este din județul Satu Mare şi a ajutat la rândul ei de numeroase ori pe cei din jurul ei.

Dacă nu puteți dona, puteți ajuta cu o distribuire. Vă mulțumim!

”Samuela Rigo are nevoie URGENTĂ de ajutorul nostru! Ea este o mămică foarte ajutătoare, data trecută când am postat un asemenea anunț pentru o doamnă a fost prima care a sărit în ajutor și acum are nevoie de noi! Cei care pot dona vă rugăm să specificați la centrele de transfuzie că este pentru RIGO Samuela, internată la Spitalul Municipal Baia Mare, secția terapie intensivă”, este apelul apropiaților.