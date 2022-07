Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona Firiza, jud Maramures.

Apelul venit prin 112 ne-a anuntat despre un accident a unui motociclist enduro intr-o zona greu accesibila.

Echipajele Salvamont s-au deplasat la fata locului, au acordat primul ajutor victimei si ulterior s-a procedat la extragerea si transportul victimei prin tehnici speciale de extragere si transport tocmai datorita reliefului si accesului extrem de dificil.

Barbatul in varsta de 41 ani care a suferit traumatisme la umarul drept si la membrul inferior drept a fost coborat aproximativ 40 minute pana la locul la care echipajul medical a avut acces si a fost predat in siguranta echipajului SMURD venit in sprijin.

Misiune incheiata cu succes.

Salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures se retrag la baza Salvamont.