Sâmbătă, în jurul orei 12.00, poliţiştii din Vișeu de Sus au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la un accident rutier produs pe DN 18, strada Rândunelelor, din localitate.

La faţa locului poliţiştii au constatat că un bărbat de 50 de ani, din Bucureşti, a condus o motocicletă, iar la trecerea la nivel cu o cale ferată, pe drum în curbă, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a intrat pe sensul opus de mers, unde a acroșat în partea stângă față un autoturism condus de către un bărbat de 51 de ani, din Moisei.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului motocicletei, care a fost transportat de un echipaj medical la Spitalul Vișeu de Sus în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero în cazul şoferului autoturismului și de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului motocicletei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.