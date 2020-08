Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că moţiunea de cenzură pe care partidul o va depune luni în Parlament se va intitula „Guvernul PNL de la pandemie la pandemită generalizată, belşug în buzunarele clientelei PNL, sărăcie în buzunarele românilor”.

Documentul cuprinde 24 de pagini, iar până în acest moment are semnătura celor 202 parlamentari ai PSD.

„Luni vom depune moțiunea în Parlament. De asemenea, PSD are și o propunere pentru funcția de premier”, a transmis Ciolacu în cadrul unei conferințe de presă.

Liderul PSD a mai spus că inițial, documentul moțiunii cuprinde 50 de pagini.

„Am ajuns la o formă de 22 – 24 de pagini, în noaptea asta echipa de la partid o va finaliza, iar mâine, aşa cum am promis, o depunem în Parlament. În acest moment, tot grupul social – democraților a semnat moţiunea (202 parlamentari), dar avem discuţii cu toate partidele din Parlament. După ce se va citi textul moţiunii, nu cred că vor exista forţe politice responsabile care să nu voteze această moţiune. Am cumulat tot: haosul din gestionarea pandemiei, lipsa de credibilitate a Guvernului, sfidarea românilor prin tot felul de chermeze şi fraternizări cu interlopii, dezastrul economic, nerespectarea legilor privind alocaţiile, pensiile şi salariile, mai nou salariile profesorilor, menținerea spitalelor închise, scăderea nivelului de trai. Cred că este un moment zero (…). Acest Guvern trebuie să plece îndată”, a declarat Ciolacu, citat de news.ro

Ciolacu nu a dorit să spună pe cine va nominaliza PSD ca premier, în cazul în care moțiunea ar fi adoptată.