Si in acest an, în ajun de Moș Nicolae, peste 50 de copii de la ACS Salina Ocna Sugatag au fost răsplătiți pentru munca depusă în acest an cu daruri aduse de moș. A fost o acţiune ce îi face pe copii să continue să muncească pentru a deveni sportivi adevarăţi.

Ioan Oanea, primarul din Ocna Şugatag, a fost alături de copii. De asemenea, şi fotbaliştii echipei de seniori au pus umărul la sprijinul acordat Moşului.

