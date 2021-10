Echipaje ale politiei si ambulantei au fost anuntate in noaptea de joi spre vineri ca un barbat a fost gasit in zona localitatii langa un ATV si se pare ca a fost victima unui accident. Oamenii legii, dar si salvatorii au stabilit ca cele sesizate prin apelul la 112 se confirma, iar in urma cercetarilor s-a ajuns la concluzia ca victima a condus un ATV în localitatea Jdioara, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului a rezultat decesul barbatului, au precizat reprezentanti ai IPJ Timis, pentru Lugoj Info.ro. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. Langa victima criminalistii au gasit si o arma de vanatoare artizanala, iar una dintre variante ar fi ca barbatul se afla la braconaj. De asemenea, politistii au mai stabilit ca ATV-ul nu era înmatriculat, fapt pentru care a fost întocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul neînmatriculat si ucidere din culpa. In urma cu mai bine de o luna, tatal barbatului, fost politist, a decedat.