Au apărut primele imagini care au surprins momentul în care liderul USR Dan Barna a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada pe trotinetă. Imaginile au fost înregistrate de o cameră de supraveghere din zonă.

În imagini nu se vede culoarea semaforului, dar având în vedere că mașinile trec cu viteză este foarte probabil ca mașinile să fi avut verde la semafor.

În timp ce mașinile trec, un șofer îl lovește pe Dan Barna, care traversa pe trotinetă deși avea, cel mai probabil, roșu la semafor.

Conform legii, Dan Barna era obligat să se dea jos de pe trotinetă și să traverseze pe la trecerea de pietoni pe lângă aceasta.

”Art. 161 Regulament aplicare OUG 195/2002 Reguli pentru alţi participanţi la trafic Reguli de circulaţie

(1) Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede:

o) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau pe moped;”.

Coliziunea a avut loc în Capitală în jurul orei 19.00. Dan Barna a mers ulterior la spital acuzând dureri.

Accidentul s-a produs la intersecția între străzile Arhitect Ion Mincu și bd. Ion Mihalache.

Dan Barna: am fost acroșat de o mașină

„Pentru că au apărut mai multe informații pe surse: în această după amiază, am fost implicat într-un incident rutier, am fost acroșat de o mașină pe o trecere de pietoni semaforizată din Capitală.

Mulțumesc medicilor de la Spitalul Floreasca pentru grija lor, starea mea de sănătate este bună, urmările nu sunt grave, trebuie doar ceva repaus.

Mulțumesc, de asemenea, polițiștilor de la Brigada Rutieră pentru profesionalism și promptitudine”, a scris fostul președinte USR.