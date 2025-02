Moment istoric. Transplant medular în premieră la Institutul Oncologic Cluj-Napoca. Trei vieți au fost salvate.

Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” (IOCN) Cluj-Napoca a realizat, în premieră, trei proceduri de transplant medular la începutul acestui an, fiind salvate, altfel, viețile a trei pacienți.

Managerul IOCN, Cătălin Vlad, a declarat, luni, într-o conferință de presă că finalizarea acestor transplanturi medulare este un moment istoric pentru institutul clujean, care înseamnă salvarea de vieți.

”Centrul de transplant medular are un etaj dedicat în cadrul Secției de hematologie, inaugurată în 2021. De atunci, s-au făcut eforturi să ajungem la acest moment.

Spațiul a fost dotat pentru a deveni funcțional și s-a înființat bio-banca de celule stem hematopoietice. De asemenea, personalul medical s-a specializat în țară și străinătate, după care și a urmat procedura de acreditare la Agenția Națională de Transplant (ANT), unde am primit sprijinul ministrului Alexandru Rafila.

În vara anului trecut am început procedurile de transplant fiind realizate, până acum, 3 proceduri de transplant medular, finalizate la începutul acestui an, costurile fiind suportate din veniturile proprii ale spitalului.

Vom crește capacitatea și ne propunem să ajungem la 100 de astfel de proceduri pe an, și să introducem noi tehnici de transplant”, a spus Vlad.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, care a intervenit online în conferință, a declarat la rândul său că activitatea de transplant medular este una importantă pentru IOCN, precizând că întreaga activitatea de transplant în România este o prioritate a ANT.

”Este un parteneriat cu profesioniștii de la IOCN, sperăm să facem de acum curentă activitatea de transplant medular. Este nevoie de o campanie de donare de organe la nivel național. Succesul acestui demers profesional trebuie felicitat”, a spus Rafila.

IOCN este un vârf al medicinii clujene

Chirurgul Patriciu Achimaș-Cadariu a spus că lupta este pentru viață arătând că nu se justifică nicio investiție care nu se finalizează cu ajutor adus pacienților.

”Clujul medical există și funcționează, iar IOCN este un vârf al medicinii”, a spus Achimaș-Cadariu.

Prelungirea vieții pacienților

Dr. Mihnea Zdrenghea a explicat că în cadrul acestei proceduri e nevoie de o compatibilitate familială, fiind vorba de frate sau soră, astfel că numărul de donatori este foarte mic.

”Există și la noi un registru de donatori neînrudiți, dar numărul potențialilor donatori e redus. Aceștia pot fi selectați printr-o simplă donare de sânge.

Procedura durează și implică recoltarea unor celule.

În cazul celor trei paciente, recoltările au început anul trecut în lunile iulie, august și decembrie și s-au finalizat la începutul acestui an.

Prin această procedură vorbim de o prelungire a perioadei de remisie a bolii, încercăm să prelungim viața pacienților și creșterea calității vieții”, a precizat Mihnea Zdrenghea.

Dr. Laura Jimbu, din cadrul echipei de transplant, a subliniat că, pentru ea, transplantul medulat a însemnat stres, dar și multă muncă, organizare, totul fiind presărat cu mult entuziasm.

Paciente cu transplant medular la 20 de ani și la 51 de ani

Larisa Negrea, o pacientă de 20 de ani din județul Bihor, una dintre cele trei care a fost supusă unui transplant medular la IOCN, a precizat că se simte bine, neavând nicio problemă de sănătate.

”Am fost diagnosticată cu limfom Hodgkin în 2023 și anul trecut am aflat că trebuie să fac transplant medular. Am reacționat bine și a fost o bucurie că exista o șansă de prelungire a vieții și așa a fost. Am avut cea mai mare încredere în medicii de la IOCN. Perioada de recuperare decurge bine”, a spus pacienta.

Ildiko, o altă pacientă, de 51 de ani din Cluj-Napoca, diagnosticată cu mielom multiplu în 2018, a precizat la rândul său că s-a simțit bine timp de 5 ani, după care boala a recidivat în vara anului 2024, astfel că a fost nevoie de transplant medular.

”Transplantul l-am suportat foarte bine. M-am bucurat foarte mult pentru că am avut o șansă la viață. Acum mă simt bine, recuperarea durează, sperăm că va fi bine în continuare”, a spus și a doua pacientă.

Ce este transplantul medular

Transplantul medular, cunoscut și sub denumirea de transplant de celule stem hematopoietice (sau transplant de măduvă osoasă), este o procedură medicală prin care se înlocuiesc celulele stem hematopoietice din măduva osoasă a unui pacient, în scopul de a trata afecțiuni hematologice grave (legate de sânge) sau oncologice (cancer).

Celulele stem hematopoietice sunt cele care produc celulele sanguine, inclusiv globulele roșii, globulele albe și trombocitele.