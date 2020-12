Primim veşti triste despre Mădălina Breban, tânăra de 21 de ani din Chiuzbaia, bolnavă de cancer.

Mădălina s-a stins din viață, cu doar două zile înainte să împlinească 22 de ani… Ea a decedat la o clinică din Austria se afla la tratament. Anunțul a fost făcut pe grupul de Facebook destinat ei. În prezent, se fac procedurile pentru repatriere. Pe rețelele de socializare curg mesajele de condoleanțe pentru Mădălina care a luptat dar nu a reușit să învingă boala.

„Buna seara, după ce am ajuns acasă am discutat cu familia Mădălinei despre înmormântare!!inpreuna am luat o hotărâre ca sa ajutam o fetița care suferă de aceasta boala crunta(cancer)prin urmare am vrea ca toți doritori ce vor sa o conducă pe Mădălina pe ultimul drum sa nu arunce bani pe coroane și flori care in câteva zile se vor ofili orcum!!mai bine sa facem ceva care sa poată fi de folos, intr-o urnă specială unde sa punem fiecare cât doriți(in loc de coroane si flori)ca sa dam o șansa la viața aceastei tinere!! ” – a anunțat Ioan Cioltea, prietenul Mădălinei.

Cei care doresc să ofere un ajutor Melisei, pot dona pe unul dintre următoarele conturi:

Cod IBAN: RO77 RZBR 0000 0600 2046 7559. BANCA RAIFFEISEN cont Lei

Cod IBAN: RO60 RZBR 0000 0600 2224 8785. BANCA RAIFFEISEN cont Euro

Cod IBAN: RO69BTRLRONCRT0580314301 BANCA TRANSILVANIA cont Lei

Revolut: RO54 BREL 0005 5060 8173 0100.