Victoria Kjær Theilvig din Danemarca a fost încoronată Miss Universe 2024, devenind prima daneză din istorie care câştigă concursul.

Tânăra de 21 de ani, dansatoare de performanţă, antreprenoare şi avocată aspirantă, a învins mai mult de 120 de alte concurente şi a câştigat concursul anual de frumuseţe din Mexico City, sâmbătă seara, informează CNN.

Ea a fost aplaudată de celelalte concurente de pe scenă în timp ce primea tiara de la deţinătoarea titlului, Sheynnis Palacios din Nicaragua.

Finala din acest an a cuprins un recital al lui Robin Thicke şi a fost găzduită de starul din „Saved by the Bell” Mario Lopez şi de fosta Miss Univers Olivia Culpo.

Spectacolul strălucitor a început cu prezentarea a 30 de concurente, pe baza rezultatelor evenimentului preliminar de joi, care a inclus un concurs naţional de costume flamboaiante. Semifinalistele au defilat apoi în costume de baie, înainte ca 12 dintre ele să avanseze la prezentarea în rochii de seară.

Cei cinci finaliste au răspuns ulterior la întrebări pe o serie de teme, inclusiv leadership şi rezilienţă. Când a fost întrebată cum ar trăi diferit dacă nimeni nu ar judeca-o, Theilvig le-a spus juraţilor că nu ar schimba nimic, spunând: „Trăiesc în fiecare zi”.

Întrebată ulterior ce le-ar spune celor care o urmăresc, Theilvig i-a îndemnat să „continue să lupte … indiferent de unde veniţi”.

„Mă aflu astăzi aici pentru că vreau o schimbare, vreau să fac istorie, şi asta fac în seara asta”, a spus ea.

Chidimma Adetshina din Nigeria a terminat pe locul doi, iar Maria Fernanda Beltran din Mexic a fost a treia. Au urmat Suchata Chuangsri din Thailanda şi Ileana Marquez Pedroza din Venezuela. Pedroza, o mamă în vârstă de 28 de ani, făcând istorie în top cinci după ce competiţia a eliminat mai multe restricţii în ultimii ani.