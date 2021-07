Actiune încheiată a SPJ Salvamont Maramureș in zona Repedea, Lacul Vinderel, M-ții Maramureșului.Un cetatean ceh a anuntat disparitia fetitei lui in zona Lacului Vinderel unde se aflau in drumetie. Ultima oară fetita a fost vazuta azi dimineata in jurul orei 10.00.

Dupa cautari care au durat mai bine de 1 ora in zona mai sus menționată si datorita faptului ca in zona nu avea semnal telefonic tatal fetitei a decis sa coboare in localitatea Repedea pentru a cere ajutor de urgență. In zona s-a semnalat si prezenta ursilor asa ca misiunea a fost una contracronometru. A fost alertat si elicopterul de la POA Jibou care a raspuns extrem de rapid solicitării de căutare-salvare.

Norocul fetitei si al tatalui disperat a venit de la un grup de motociclisti (enduro) care aflandu-se in zona au vazut fetita singura, au luat-o si au coborât-o pana la postul de Politie in localitatea Repedea unde echipele de salvare (Salvamont MM, Poliție MM, ISU MM, IGAV – elicopter POA Jibou) se mobilizau pentru cautarea micuței.

Felicitări pentru spiritul civic de care au dat dovada motocicliștii scurtand prin comportamentul lor o acțiune de căutare-salvare anunțată a fi extrem de dificilă.Fetița este bine, nu a avut nevoie de ingrijiri medicale iar acum este împreună cu tatal ei. Salvatorii montani se retrag la baza Salvamont Viseu.

Foto: arivă