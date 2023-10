Tehnologiile avansează constant în fiecare domeniu, mai ales când vine vorba de a simplifica viața și a economisi timp. Se întâmplă la fel și în domeniul estetic, unde procedurile sunt axate pe rezultate de durată și timp de efectuare redus.

Cu toții am auzit despre epilare laser sau epilare definitivă, dar probabil nu toată lumea are cunoștințe despre ce înseamnă mai exact această procedură, cum funcționează și dacă funcționează, indicații și contraindicații, durata tratamentului și cum alegem aparatura și terapeutul unde urmează să efectuam procedura. Pentru toate întrebările sperăm să oferim un răspuns prin această serie de articole dedicate procedurii de epilare laser.

Ce este epilarea laser? Ei bine, procedura de epilare laser este cunoscută încă din anii ‘90, însă acum a devenit mult mai populară și accesibilă, fiind un “must-have” al zilelor noastre atât pentru femei cât și pentru bărbați. Este procedura prin care se îndepărtează firele de păr nedorite de pe întreaga suprafață a corpului, pe o perioadă îndelungată de timp.

Începem prin a preciza ca termenul de “epilare definitivă” este folosit greșit. Procedura de îndepărtare a firelor de păr cu ajutorul laserului se numește epilarea progresiv definitivă -aceasta este denumirea corect științifică. Deoarece suntem organisme vii, laserul nu poate să “lupte” cu genetica, astfel că epilarea laser nu este chiar definitivă și nu poate împiedica activarea unor noi foliculi de păr. Din acest motiv este necesară respectarea planului de tratament și efectuarea ședințelor de întreținere. Chiar dacă nu este o procedură total definitivă, este net superioară celorlalte metode de epilare, având rezultate spectaculoase.

Structura firului de păr este formată din tijă, adică partea vizibila a firului de păr, care se continuă până în derm, urmată de foliculul pilos care înglobează rădăcina, iar în partea bazală se află bulbul, unde are loc diviziunea celulară și formarea noilor fire. La baza bulbului se află papila, care este foarte importantă în hrănirea cu sânge și susținerea creșterii firelor de păr. Tot în foliculul pilos se află și melanina care determină culoarea firelor de păr, atât de importantă în procesul de epilare laser.

Cum funcționează laserul? Principiul care stă la baza aparatelor de epilare laser este cel al fototermolizei selective, adică distrugerea țintită a unei structuri fără ca țesutul din jur să fie afectat. În cazul epilării, lumina laserului este absorbită de pigmentul închis (melanina) al firului de păr fiind transformată în căldură, care distruge rădăcina firului de păr.

Față de metodele clasice de îndepărtare a firelor de păr, cum ar fi ceara, raderea, sau epilatorul, epilarea laser are avantaje greu de combătut: timpul redus de efectuare a ședințelor, rezultatele durabile în timp, procedură mai puțin dureroasă, precum și indicațiile terapeutice în afecțiuni precum hirsutism sau foliculită. O altă metodă folosită este tehnologia IPL (Lumină Intens Pulsată) care se poate realiza atât la salon cât și acasă. Această metodă folosește lumina pulsată, deci este dispersată și mai puțin controlată decât un laser. Timpul de efectuare a procedurii este mai mare, necesitând un număr mai mare de ședințe din cauză că acesta tehnologie nu este la fel de puternică precum un laser.

În încercarea de a aduce un plus de informație și de a răspunde unor întrebări frecvente despre epilarea laser, în articolele următoare vom discuta despre tipurile de laser și indicațiile lor, pentru o mai bună înțelegere și o alegere informată când vine vorba despre această procedură.

Vom desluși miturile și adevărurile din spatele acestei tehnologii, și vă vom oferi toate informațiile necesare pentru a lua o decizie informată atunci când vine vorba de eliminarea părului nedorit.

Laser Alexandrit, Diodă, Nd-Yag?.. aceasta este întrebarea

În articolul precedent discutam despre cum acționează laserul pentru a distruge firul de păr și câteva noțiuni comparative față de celelalte metode de îndepărtare a firelor de păr nedorite. Dar ce tip de laser se folosește pentru epilarea laser și care este eficiența fiecăruia?

Cele trei tipuri de lasere utilizate în epilare sunt laserul Alexandrite, laserul Diodă și laserul Nd:YAG. Una dintre diferențele esențiale între aceste lasere este lungimea de undă. Laserul Alexandrite are o lungime de undă tipică de 755 nm, Dioda 808 și 810nm, iar Nd-Yag 1064 nm. Aceste lungimi de undă sunt cel mai des întâlnite în epilare laser. Fiecare dintre aceste tipuri de lasere pătrund la adâncimi diferite în țesut, având caracteristici unice și beneficii specifice.

Laserul Alexandrite (755nm) are o lungime de undă mai mică, dar are o eficientă bună chiar și pe firele de păr mai deschise la culoare și fine. Acest laser este potrivit pentru persoanele cu pielea mai deschisă la culoare, dezavantajul fiind restricția de expunerea la soare timp de 4 săptămâni atât înainte de efectuarea ședinței cât și după. Pe lângă epilare, laserul Alexandrite este folosit și în tratarea petelor pigmentare, a venelor superficiale sau a tatuajelor, iar tratamentul cu acest tip de laser este efectuat doar în clinicile medicale sub atenta supraveghere a medicului.

Laserul Diodă (808-810nm) este cel mai versatil laser folosit pentru îndepărtarea firelor de păr. Poate fi utilizat cu succes pe toate tipurile de piele, de la cea deschisă la culoare până la cea închisă la culoare. Din acest punct de vedere, perioada de restricție pentru expunerea la soare este mai redusă. Are o eficiență foarte bună pentru îndepărtarea firelor de păr, în special pentru firele închise la culoare.

Laserul Nd-Yag (1064) este laserul cu lungimea de undă cea mai mare. Este cunoscut faptul că este un laser sigur pentru pielea închisă la culoare, unda acestuia ajungând mai în profunzime, reduce riscul de absorbție excesivă de către melanina din piele. Acest tip de laser este folosit și în diferite tratamente dermatologice.

Toate aceste tipuri de lasere sunt eficiente și au fost testate riguros pentru a fi un tratament sigur.

Alegerea între aceste tipuri de lasere depinde de tipul dumneavoastră de piele, culoarea părului și recomandările specialistului în epilare cu laser. Fiecare tip de laser are avantajele și dezavantajele sale, iar o discuție cu un profesionist vă va ajuta să determinați cel mai potrivit tip de laser pentru nevoile dumneavoastră.

În tratamentul de epilare laser, doua lucruri sunt foarte importante: aparatul laser și pregătirea terapeutului. Aceste doua aspecte le vom trata în articolul următor.

Chiar funcționează epilarea laser?

Da, funcționează. Tehnologia laser a revoluționat modul în care ne raportam la îndepărtarea firelor de păr, oferind o alternativă eficientă pe termen lung și scutind timp prețios.

Rămân doua aspecte importante de luat în calcul atunci când doriți să începeți tratamentul: ce fel de aparat laser aleg și care este pregătirea terapeutului?

După cum ați aflat deja, epilarea laser nu este o metodă definitivă, de aceea după terminarea tratamentului necesită efectuarea ședințelor de întreținere a rezultatului, adică una sau două ședințe pe an. Cu toate acestea epilarea laser este o procedură care oferă rezultate de lungă durată.

Pentru a ne asigura că procedura se desfășoară în deplină siguranță iar rezultatele nu întârzâie să apară, este important să cunoaștem câteva aspecte despre aparatele de epilare laser:

Puterea (W): pentru un rezultat bun, puterea aparatului este un aspect important, mai precis, este importantă puterea aplicatorului (manipulului). Puterea totala a unui aparat nu reprezintă puterea aplicatorului, iar aceasta întodeauna va fi mai mică decât puterea aparatului (ex: putere totală aparat 5000w, putere aplicator 2500w). Deci, cu cât este mai mare puterea plicatorului, cu atât eficiența va fi mai bună.

Veridicitatea unui aparat laser: producătorii aparatelor estetico-medicale trebuie să ofere un certificat de conformitate cu normele UE. Mai mult, producătorii de renume din industrie dețin acreditări și testează medical aparatele. La o simplă căutare Google a numelui aparatului sau al producătorului, ar trebui să găsim suficiente informații, iar trasabilitatea acestuia este clară.

Confortul: durata livrarii impulsului cât mai scurtă și sistemul de răcire fac ca tratamentul de epilare să fie mai bine suportat. Unele aparate folosesc tehnologii de răcire a aplicatorului, altele folosesc un sistem de aer rece suflat direct pe piele. Sistemul de răcire eficient alături de durata scurtă de livrare a impulsului fac posibil ca în timpul tratamentului să se lucreze cu energii suficient de mari încât rezultatele să fie bune și de durată, iar pacientul să nu simtă disconfort.

Pe lângă aspectele legate de aparatul de epilare laser, pregătirea personalului este de asemenea foarte importantă.

Setările aparatelor laser se fac în funcție de fototipul pielii, culoarea firelor de păr, grosimea lor, dar și în funcție de zona tratată. Pentru a seta corect parametrii, necesitatea unei consultații și aprecierea corecta a acestor factori este foarte importantă pentru eficiența tratamentului dar și pentru siguranță.

Personalul care efectuează ședințele de epilare laser trebuie să fie instruit și periodic să efectueze o verificare a cunoștințelor. Să informeze corect pacienții și să recunoască la timp apariția efectelor adverse și când să recomande consultul unui dermatolog dacă este cazul. Pentru acestea sunt necesare câteva cunoștințe de anatomie, fiziologie și patologie în special din spectrul dermatologiei. Mai presus de toate, primează sănătatea și siguranța clienților.

Planul de tratament, pregătirea înainte de ședințele de epilare laser, cât și respectarea restricțiilor de după ședințe sunt condiții necesare pentru rezultate cât mai bune și evitarea efectelor adverse. Despre toate acestea vom discuta în articolul următor.

Durata tratamentului de epilare laser. Pregătirea înainte și după ședințe.

Atunci când optezi pentru epilarea laser ca metodă de îndepărtare a firelor de păr, trebuie să știi că este o procedură de durată.

Începem prin a menționa din nou faptul că epilarea laser nu este o metodă definitivă. De ce? Pentru că suntem organisme vii iar laserul nu poate stopa procesul fiziologic al firelor de păr. Cu toate acestea, firele de păr apărute după finalizarea ședințelor laser, vor fi mult mai puține, fine și mai deschise la culoare. Din acest considerent sunt necesare ședințele de întreținere.

Numărul standard al ședințelor de epilare laser este în general 6-8, dar datorită diversității genetice și particularităților fiecărei persoane, numărul acestora poate fi influențat de aspecte precum sexul masculin sau feminin, fototipul pielii, culoarea și grosimea firului de păr, zona pe care se efectuează tratamentul sau diferite afecțiuni hormonale.

Ședintele se efectuează la distanță de 6-8 săptămâni, în funcție de creșterea părului, iar dacă zona tratată este o zonă hormonală (ex. zona feței, axilă, inghinal) primele ședințe se pot efectua la interval de o lună. Necesitatea de a efectua ședințe repetate și la un anumit interval de timp este dată de ciclul de creștere a firului de păr:

Creșterea firului de păr se împarte în 3 faze:

Anagen – faza de creștere – firul de păr este în plin proces de creștere; este faza care durează cel mai mult iar melanina (pigmentul) este în cantitatea cea mai mare.

Catagen – faza de tranziție – aceasta începe din momentul când faza de creștere se oprește; foliculii se micșorează iar firul de păr se detașată, aportul de nutrienți prin sânge fiind diminuat.

Telogen – faza de repaus – unde firul de păr se “odihnește”, nu crește dar nici nu cade, iar în folicul începe formarea unui nou fir de păr.

În faza de creștere -anagen- a părului, melanina se află în proporții ridicate, ceea ce favorizează absorbția laserului și distrugerea eficientă a rădăcinii firului de păr. Firele de păr, chiar dacă sunt vizibile și se află pe aceeași zonă a corpului, nu se află în aceeași fază din acest ciclu. Unele sunt în fază anagen, altele sunt în repaos, adică în telogen. Totodată aceste faze diferă și de la zonă la zonă, de exemplu 90% din firele de păr de pe scalp se află în faza anagen și doar 10% sunt în faza telogen, iar pe zona brațelor doar 20% din firele de păr se află în faza anagen și 80% în telogen. Astfel, prin numărul de ședințe potrivit vom reuși să surprindem firele de păr în faza de creștere activă pentru a putea fi eliminate eficient.

Pregătirea înainte de ședința de epilare laser constă în evitarea expunerii la soare sau efectuarea ședințelor de solar de la 3 pana la 15 zile (în funcție de laserul folosit). Prin expunerea la soare pielea devine mai sensibilă, iar în urma tratamentului pot apărea iritații, roșață, arsuri și hiperpigmentare. Pentru zona care urmează să fie tratată laser, părul se îndepărtează cu ajutorul lamei de ras sau cremei depilatoare. Nu se folosește nicio metodă prin care se pot smulge firele de păr pentru că laserul acționează la nivelul foliculului pilos. Tratamentul cu medicamente fotosensibilizante trebuie oprit cu cel puțin 7 zile înainte de efectuarea ședinței: unele medicamente conțin substanțe fotosensibilizante care pot da inflamații cutanate ca reacție adversă.

După efectuarea ședinței de epilare laser se aplică aceeași restricție de expunere la soare ca înainte de tratament și se recomandă folosirea cremelor de protecție solară dacă zonele tratate nu pot fi ferite de soare. Totodată, cremele sau soluțiile care conțin ingrediente potențial iritante sau parfum, masajului corporal sau a procedurilor de întreținere corporală, alte surse de căldură precum sauna, dușurile fierbinți se evită timp de 48-72h.

Aceste indicații sunt generale, dar la o primă consultație înainte de efectuarea ședinței, terapeutul trebuie să va ofere detalii mai amănunțite și aspecte particulare persoanei.

Reacțiile adverse care pot să apară sunt locale: roșață și iritare, care de obicei dispar în 1-2 ore, arsuri, modificări ale pigmentului pielii (hiper/hipopigmentare), inflamație localizată la nivelul inserției firului de păr.

Ca orice altă procedură, există și contraindicații. Dintre acestea amintim plăgile deschise sau infectate, ulcerații, escare, cicatrici recente, leziuni precanceroase sau canceroase tegumentare (keratoze actinice, nevi atipici, epitelioame, etc), epilepsie, Lupus Eritematos sistemic sau cutanat, sclerodermie, sarcină sau alăptarea (datorită activității hormonale intense).

Prin acest ultim articol am încheiat seria dedicată epilării laser. Sper că au fost de ajutor în înțelegerea procedurii și întrebările legate de ea și-au găsit răspunsul. Mizăm pe educație, sănătate și alegeri informate.

Dana Vele – Fondator Esa MedSkin