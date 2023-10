Duminică, 29 octombrie a.c., polițiștii din Borșa au intervenit la un accident rutier semnalat prin apel 112 și produs în orașul Borșa.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că o tânără de 24 de ani din oraș, aflată la volanul unui autoturism, a surprins și accidentat o minoră de 6 ani din Târgu Lăpuș.

Minora a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, unde a rămas internată sub supraveghere.

Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Acesteia i-au fost recoltate probe biologice de sânge.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.