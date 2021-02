Unii dintre bogații tranziției au acaparat și subjugat pentru ei și interesele lor companiile statului, cum este cazul și liderilor de sindicat (cartel) de la Metrorex.

Vreau să le transmit celor de la sindicat că metroul nu a fost construit pentru ei și bunăstarea lor si a “famigliilor” lor, ci pentru cetățenii capitalei și a celor care îl folosesc atunci când vin în București.

Negocierea avantajelor și privilegiilor pe care și le-au dobândit prin Contractul Colectiv de Muncă și pentru care plătesc toți românii subvenționarea metroului, trebuie să aibă în centrul atenției călătorul, nu nababul de sindicat.

Din concluziile preliminare ale anchetei Corpului de Control aflăm că, la negocierea CCM de anul trecut, când s-au majorat salariile cu 18%, 10 din cei 15 membri din comisia de negociere constituită la nivelul administrației Metrorex erau membri de sindicat.

Practic, sindicatul Metrorex a negociat salarii mai mari în plină pandemie cu sine însuși.

Și ca să înțelegeți încă un motiv pentru supărarea domnului Rădoi, aflați că, în mandatul Corpului de Control, este trecută în mod explicit și verificarea contractelor dintre Metrorex și firma Sindomet Servcom SRL.

Firma este deținută în proporție de 100% de Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM), al cărui președinte este domnul Ion Rădoi.

Sindomet Servcom SRL a avut două contracte cu Metrorex: unul pentru spațiile comerciale (expirat în 2018) prin care firma încasa 75% și Metrorex doar 25% din valorificarea acestora.

Și un contract pentru spațiile de publicitate (expirat din 2019), din care Sindomet încasa 53%, iar Metrorex doar 47%.

S-a încercat prelungirea de facto a acestor contracte, Sindomet încasând în continuare sumele, dar Metrorex refuzând să încaseze partea sa (oricum PREA MICĂ) pentru că nu mai exista contract valabil.

Corpul de Control va face lumină și în această poveste.

Pentru context, firma Sindomet Servcom SRL a avut, în 2019, o cifră de afaceri de 7.981.344 lei și un profit de 6.197.855 lei, conform datelor publice disponibile.

Sindomet Servcom SRL mai deține și un complex turistic la Bușteni, care oferă reducere de 99% pentru angajații Metrorex, care aleg să își petreacă cele 4 zile de recuperare, printre altele, la centrul turistic din Bușteni deținut de această firmă. Reducerea de 99% este suportată de Metrorex.

Fostul deputat PSD, domnul Ion Rădoi, își simte amenințate interesele subterane. Acesta este adevăratul motiv pentru care îl deranjează că, în sfârșit, cineva se uită cu atenție la ce face cartelul pe care îl conduce.

Și ca să terminăm odată discuția: câștigul mediu brut lunar per salariat al Metrorex, în anul 2020, era de 9.901 lei.

În propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru 2021, Metrorex are estimat un câștig mediu brut lunar per salariat de 12.739 lei.

Cel târziu acum sper că este evident că deranjul domnului Rădoi nu e legat de cifre sau de binele oamenilor, ci de afacerile, privilegiile și beneficiile sindicatului.

(Text de Cătălin Drulă)