Ministrul de Interne, Lucian Bode, a susținut luni, 19 aprilie, o declarație de presă privitoare la intervenția brutală a polițiștilor din Pitești în cazul bărbatului în vârstă de 63 de ani. Amintim că un bărbat în vârstă de 63 de ani din Pitești a fost evacuat joi dintr-un local cuprins de flăcări. Aflat sub influența băuturilor alcoolice, dar fără a fi violent, acesta a avut o discuție cel mult spus aprinsă cu polițiștii prezenți la fața locului. În urma unui dialog aprins, a debutat intervenția brutală a forțelor de ordine.

În imaginile apărute în presa locală s-a putut observa cum bărbatul a fost trântit de polițiști cu fața la pământ, iar apoi forțele de ordine s-au urcat pe el, presiunea exercitată aducându-i acestuia decesul.

Bărbatul a avut o moarte violentă, în urma asfixiei mecanice, după comprimarea gâtului și toracelui, a declarat duminică dimineață medicul șef legist din Argeș, Dan Manu. Acesta a adăugat că, în urma autopsiei efectuate sâmbătă dimineață, rezultatele preliminare arată că „moartea a fost violentă, survenită în urma unui politraumatism, iar cauza imediată de deces a fost asfixia mecanică, prin comprimarea părților moi ale gâtului și ale toracelui”.

Ceea ce trebuie resubliniat este faptul că Poliția Română a încercat să mușamalizeze abuzul. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, Florian Popa, declarase că polițiștii au intervenit pentru evacuarea bărbatului deoarece acesta era în pericol din cauza incendiului, dar fără a folosi forța într-un mod excesiv. După apariția filmării, IPJ Argeș nu a mai putut mușamaliza abuzul criminal, motiv pentru care a anunțat că a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă și ucidere din culpă. Cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș. Ulterior, procurorii au anunțat că, în urma necropsiei, s-a schimbat încadrarea juridică din ucidere din culpă în lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte, pentru care legea prevede închisoarea de la 6 la 12 ani. Astfel, duminică au fost reținuți doi polițiști care au participat activ la intervenția brutală.

La începutul declarației de presă, ministrul de Interne, Lucian Bode, a ținut să prezinte un bilanț al intervențiilor structurilor MAI care s-au desfășurat cu succes pe parcursul săptămânii ce a trecut.

„Răspunderea este individuală. Nu este corect să punem semnul egal între tragedia de la Pitești și restul acțiunilor desfășurate de către Poliția Română. Este greșit să generalizăm pentru că zilnic în țară avem mii de intervenții ale Poliției Române care se desfășoară corect în urma cărora sunt salvate vieți. Aș vrea să vă spun că la sfârșitul săptămânii trecute structurile MAI au fost implicate în misiuni specifice și au fost îndeplinite cu succes. Am acționat cu peste 25 de mii de efective zilnic, iar aici mă refer la polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, am intervenit în peste 4 mii de evenimente în fiecare zi. Activitățile desfășurate în context pandemic de asemenea au fost o prioritate pentru structurile MAI. Am verificat activitatea a peste 17 mii de operatori, agenți economic zilnic, iar 92 dintre aceștia au fost sancționați. De asemenea, am verificat la sfârșitul săptămânii trecute activitatea și am legitimat peste 260 de mii de persoane în medie și am aplicat 18500 de sancțiuni. Am întrerupt 26 de evenimente private, sancțiunile contravenționale au fost peste 19 mii, în valoare de aproape 4 milioane de lei. Prin intervențiile structurilor MAI de la sfârșitul săptămânii trecute am reușit salvarea vieții a zeci de cetățeni aflați în pericol. De asemenea am destructurat rețele de trafic de țigări și am protejat viața românilor care respectă măsurile de protecție sanitară”, a zis Bode.

Referitor la intervenția brutală a polițiștilor din Pitești, Lucian Bode a precizat că ceea ce s-a întâmplat este o palmă dată sistemului de ordine și siguranță publică, dar fiecare reprezentant al structurilor MAI are o răspundere individuală asupra faptelor sale.

„Revenind la tragedia de la Pitești, este regretabil ceea ce s-a întâmplat vineri în timpul intervenției polițiștilor când un om și-a pierdut viața. Pentru mine ca ministru de Interne orice misiune încheiată tragic e o palmă dată sistemului de ordine și siguranță publică care zdruncinează încrederea românilor în această instituție fundamentală în stat, Poliția Română. Filmul evenimentelor îl cunoașteți, nu-l reiau, e o anchetă în curs, s-a început cu cercetarea faptei in rem legată de ucidere din culpă, iar acum vorbim despre o acuzație a procurorilor de lovituri cauzatoare de moarte. Sunt 2 polițiști reținuți cu propunerea de arestare de 30 de zile. Dar un lucru e foarte clar, fiecare e responsabil pentru faptele sale”, a mai declarat Bode.

Pe final, Bode a declarat că nu are motive să trimită Corpul de Control la IPJ Argeș, ignorând astfel faptul că s-a încercat mușamalizarea intervenției criminale a polițiștilor din Pitești.