Sâmbătă, de la ora 11.00, sala “Dinamo” din Capitală va fi gazda partidei dintre Dinamo și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 9-a din Liga Zimbrilor. Partida va fi transmisă în direct la TVR 2. Arbitrii partidei vor fi Doru Pascu Manea și Radu Iliescu (ambii din București), în timp ce observator va fi Octavian Pripas din Râmnicu Vâlcea.

Dinamo este cea mai bună echipă din România în acest moment, iar acest lucru îl putem justifica fără probleme pe baza rezultatelor. Dinamo este lideră în Liga Zimbrilor, ocupă și primul loc în grupele Ligii Campionilor, fiind deja sigură de participarea în play-off, pentru al doilea an consecutiv. La meciul cu Kadetten, disputat miercuri, Dinamo nu s-a putut baza pe Bannour și Savenco, doi jucători care e posibil să lipsească și în meciul cu Minaur.

Lotul CS Minaur

Portari: Ionuț Ciobanu (8/1), Adrian Țenghea (8/0), Răzvan Apostu

Extremă stânga: Milan Kotrc (8/34), Daniel Bera (7/6), Sergiu Makaria

Inter stânga: Alexandru Csepreghi (8/59), Tudor Botea (8/14)

Centru: Janja Vojvodic (8/16), Călin Căbuț (8/10), Andrei Buzle (5/4), Erik Pop, Mihai Dobra

Inter dreapta: Vojislav Brajovic (8/27), Daniel Mureșan (6/6)

Extremă dreapta: Georgel Haiduc (7/7), Tomas Cip (7/14)

Pivot: Teo Coric (8/16), Albert Cristescu (8/11), Robert Nagy (8/0), Mihai Bușecan (6/0)

Antrenori: Stephane Plantin, Alexandru Sabou și Răzvan Pop.

Lotul echipei Dinamo

Portari: Makrem Missaoui, Saied Heydarirad, Andrei Lazăr

Jucători de câmp: Mihai Dima (1), Stefan Vujic (7), Amine Bannour (39), Kamel Alouine (17), Andrei Savenco (5), Alexandru Asoltanei (23), Călin Hossu (2), Nicu Negru (14), Răzvan Gavriloaia (16), Mohamed Zulfic (16), Ante Kuduz (29), Raul Campos Nantes (23), Iman Jamali (7), Jakov Vrankovic (3), Alireza Mousavi (23), Mohamed Shebib (11)

Antrenori: Constantin Ștefan și Sebastian Bota

Vojislav Brajovic: “Sunt sigur că vom avea un meci greu la Dinamo, însă sperăm că vom reuși să jucăm bine și în atac și în apărare, să jucăm cu mult calm și sunt convins că putem face treabă bună. E posibil că ei să fie puțin obosiți, dar și noi avem de făcut un drum lung. Ne ducem însă să obținem un rezultat bun. Am încredere în echipa mea. Noi nu de ducem sub nicio formă să pierdem acolo și am încredere în noi. Mai cred și că echipa noastră este mai bună acum față de sezonul trecut.”

Stephane Plantin: “La meciul de sâmbătă, noi suntem outsider-ul, Dinamo este favorita. Dinamo este o echipă foarte bună. Este foarte important pentru mine să ne confruntăm mereu cu echipe foarte bune, pentru că vedem unde suntem. Noi ne ducem la București să câștigăm, chiar dacă, repet, nu noi suntem favoriții. E posibil că ei să fie puțin mai obosiți, dar și noi am acumulat ceva oboseală, pentru că am avut un meci și un drum lung la Reșița, acum avem din nou un drum lung până la București. Dinamo are însă foarte mulți jucători de mare valoare. Îmi plac foarte mult aceste meciuri, de cel mai înalt nivel și sper să facem o figură frumoasă.”

Etapa 9

CSM București – Dunărea Călărași (vineri, 8 noiembrie, 17.30)

Potaissa Turda – HC Buzău (vineri, 8 noiembrie, 18.00)

CSM Focșani – CSM Bacău (vineri, 8 noiembrie, 18.30)

Dinamo București – CS Minaur Baia Mare (sâmbătă, 9 noiembrie, 11.00, TVR 2)

CSM Vaslui – CSM Reșița (sâmbătă, 9 noiembrie, 11.00)

Dobrogea Sud Constanța – SCM Poli Timișoara (sâmbătă, 9 noiembrie, 15.30, TVR 1)

CSM Făgăraș – Steaua București (sâmbătă, 9 noiembrie, 18.00)

Clasament

Dinamo București – 21p (236-212) – 8 Potaissa Turda – 19p (231-211) – 8 Minaur Baia Mare – 19p (226-215) – 8 Steaua București – 16p (220-212) – 8 Dunărea Călărași – 13p (213-195) – 8 CSM Bacău – 13p (226-220) – 8 CSM Focșani – 13p (189-183) – 8 CSM Vaslui – 12p (203-207) – 8 CSM București – 8p (207-207) – 8 Poli Timișoara – 8p (203-217) – 8 Dobrogea Sud – 7p (202-198) – 8 CS HC Buzău – 4p (197-218) – 8 CSM Făgăraș – 4p (191-216) – 8 CSM Reșița – 1p (206-239) – 8

Etapa 10. Marți, 12 noiembrie: Buzău – Timișoara. Miercuri, 13 noiembrie: Reșița – CSM București. Joi, 14 noiembrie: Călărași – Dobrogea Sud; CS Minaur – Făgăraș. Sâmbătă, 16 noiembrie: Bacău – Vaslui. Duminică, 17 noiembrie: Steaua – Focșani (15.30, TVR 1). Miercuri, 1 ianuarie 2020: Turda – Dinamo.

Programul turului pentru CS Minaur

Etapa 1 (marți, 27 august): CS Minaur – Dobrogea Sud Constanța: 25-23 (10-10)

Etapa 2 (joi, 5 septembrie): SCM Poli Timișoara – CS Minaur: 26-26 (12-11)

Etapa 3 (duminică, 15 septembrie): CS Minaur – Dunărea Călărași: 29-25 (14-11)

Etapa 4 (duminică, 22 septembrie): CSM Reșița – CS Minaur: 22-26 (7-18)

Etapa 5 (duminică, 29 septembrie): CS Minaur – CSM Bacău: 28-27 (15-12)

Etapa 6 (joi, 3 octombrie): Steaua București – CS Minaur: 27-29 (10-17)

Etapa 7 (joi, 10 octombrie): CS Minaur – HC Buzău: 36-29 (19-13)

Etapa 8 (joi, 17 octombrie): CS Minaur – Potaissa Turda: 27-36 (14-14)

Etapa 9 (sâmbătă, 9 noiembrie): Dinamo București – CS Minaur

Etapa 10 (joi, 14 noiembrie): CS Minaur – CSM Făgăraș

Etapa 11 (joi, 21 noiembrie): CSM Focșani – CS Minaur

Etapa 12 (joi, 28 noiembrie): CS Minaur – CSM Vaslui

Etapa 13 (joi, 5 decembrie): CSM București – CS Minaur

Sursa: Minaur.ro