Situație dificilă întâmpinată de Minaur Baia Mare. Formația băimăreană a fost învinsă în prima manșă a sferturilor de finală a EHF European League. Adversara s-a impus la o diferență de 5 goluri. Scorul final fiind: Minaur Baia Mare 22 – Famagusta 27.

Unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei băimărene, Călin Căbuț a lipsit din acest meci fiind depistat pentru a 2-a oară cu virusul Sars-Cov-2.

Returul se va juca peste o săptămână la Nicosia.

Echipa din Cipru a dominat meciul de la început la sfârșit, categoric pe alocuri, profitând din plin de toate slăbiciunile arătate de echipa noastră (și nu au fost deloc puține). Trist este că am ajuns să vedem în Baia Mare, la un meci cu o echipă care nu este tocmai una dintre forțele Europei, un minut 52, în care scorul a fost 14-24. Am mai revenit pe final, însă calificarea pare să fie jucată, oricâtă bunăvoință am avea.

CS Minaur Baia Mare – Sabbianco Anorthosis Famagusta: 22-27 (7-14)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare

Arbitri: Danielo Bojinovski și Viktor Nacevski (Macedonia de Nord). Delegat EHF: Remus Cojocaru (Brașov)

Aruncări de la 7m: 7-1 (transformate: 4-1; au ratat Kotrc, Dobra, Cip). Minute de eliminare: 6-8

CS Minaur: Răzvan Pop (2 intervenții), Ionuț Ciobanu (4 intervenții, a marcat un gol) – Daniel Bera 4/5 (unul din 7m), Milan Kotrc 4/5 (2 din 7m), Andrei Buzle 4/7 (unul din 7m), Tomas Cip 2/4, Georgel Haiduc 2/4, Ionuț Ramba 2/8, Albert Cristescu 1/1, Robert Nagy 1/1, Mihai Dobra 1/3, Daniel Mureșan 0/5, Mihai Bușecan, Nikola Skrobic 0/1. Tudor Buguleț și Sergiu Makaria nu au intrat. Antrenori: Adrian Petrea și Alexandru Sabou

Anorthosis: Konstantinos Kotanidis (8 intervenții), Georgios Barmpas (a apărat 2 de 7m) – Panagiotis Karampourniotis 0/1, Marios Alexandros Moraitis 2/4, Nikolaos Kritikos 3/4, Julios Argyrou 1/1, Stylianos Asvestas 1/1, Andreas Fotiou, Petros Kandylas 3/3, Constantinos Michael, Christos Argyrou 7/7 (unul din 7m), Nikolaos Totos 9/11, Konstantinos Mimikos, Bruno Oliveira Rodrigues, Andreas Ioannou, Efstathios Kesidis 1/2. Antrenori: Christos Hadjiefrem, Georgios Zaravinas

Evoluția scorului: 2-2 (3), 3-7 (11), 4-10 (19), 6-14 (27), 7-14 (pauză); 10-18 (38), 14-24 (52), 19-25 (57), 22-27 (final).