Sâmbătă seara, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Politehnica Timișoara, joc din cadrul etapei a 22-a din Liga Zimbrilor. Minaur și-a propus să obțină cele trei puncte, a și reușit acest lucru, chiar dacă a fost mult de muncă pentru acest deziderat. Implicit, suntem mai aproape cu trei puncte de podiumul de premiere, de o medalie, fie că e vorba de locul al doilea sau de locul al treilea. Pentru locul 2 trebuie să așteptăm și rezultate nefaste pentru CSM Constanța, dar la locul 3 depindem doar de noi.

Minaur a început bine meciul și avea 4-0 după primele cinci minute. Au urmat câteva greșeli ale băieților noștri, plus o grămadă de decizii aiurea ale celor doi arbitri, totul culminând cu un cartonaș roșu dat aiurea lui Fotache (fază la care observatorul, chestionat și el, a spus că n-a văzut nimic). Viorel s-a enervat, apoi a mai colecționat și cartonașul albastru. Minaur a condus pe toată durata primei reprize, iar pe final a avut și 17-14, dar prima parte s-a încheiat la un singur gol diferență.

Cam după același scenariu a fost și partea a doua, cu Minaur reușind să se distanțeze, iar Timișoara revenind în joc, de această dată fără arbitraj aiurea (în partea a doua ne-au demonstrat că știu fluiera). Cu patru minte înainte de final conducem cu 32-28, dar emoțiile nu s-au terminat aici, bănățenii revenind din nou, până la 32-31. Sabou cere time-out cu 30 de secunde înainte de ultimul fluier, intrăm în pasiv cu 5-6 secunde înainte de final, dar Kozakevych elimină orice emoție cu un gol de pe 6m.

CS Minaur Baia Mare – SCM Politehnica Timișoara: 33-31 (18-17)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 900 spectatori

Arbitri: Ninel Costache (București) – Adrian Vasile (Ploiești). Observator: Viorel Sighicea (Rm. Vâlcea)

Aruncări de la 7m: 1-6 (transformate: 1-5; a ratat Marjanovic). Minute de eliminare: 12-12 (Vujovic, Kotrc, Nagy, Fotache, Mollino 2 / Fenici 2, Trif, Marjanovic, Szabo, antrenorul Rohozneanu – în min. 29, Viorel Fotache a primit cartonaș roșu și albastru)

Minaur: Barna Buzogany (4 intervenții), Anton Terekhov (8 intervenții) – Milan Kotrc 8, Stevan Vujovic 6, Anderson Mollino da Silva 5, Artem Kozakevych 5 (unul din 7m), Robert Nagy 4, Viorel Fotache 2, Bogdan Mănescu 2, Mihai Dobra 1, Gabriel Massuca Teca, Nemanja Ratkovic, Daniel Bera. Nu au jucat: Ovidiu Ardelean, Tudor Buguleț, Lucas Sabou. Antrenor: Alexandru Sabou

Timișoara: Claudiu Pal (5 intervenții), Andrei Lazăr (3 intervenții) – Marius Sadoveac 6 (unul din 7m), Filip Marjanovic 5 (4 din 7m), Flavius Cîmpan 4, Cristian Fenici 4, Benjamin Szabo 3, Darius Bran 2, Răzvan Trif 2, Bogdan Baican 2, Andrei Păiuș 1, Vlad Chira 1, Alexandru Moldovan 1, Antonio Bordeanu, Sabin Ignat, Albert Cristescu. Antrenori: Attila Horvath, Sorin Sărăndan

Declarații după meci

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “Era de așteptat să avem un meci greu având în vedere că oamenii noștri care fac legătura în atac au lipsit. E greu să schimbi tactic totul. Ai nevoie de luni bune să schimbi tactica. Mă bucur pebtru cele trei puncte și admir faptul că băieții chiar au dat totul. Speranța mea e să-i văd pe toți băieții apți săptămâna viitoare. Poate cu Erik e un semn de întrebare, dar sper să-i am pe toți. Momentan sunt mulțumit pentru cele trei puncte.”

Robert Nagy (jucător Minaur): “A fost greu pentru că am putut să improvizăm puțin, l-am avut doar pe Dobra centru. Mai sunt patru meciuri și trebuie să ne concentrăm pe ele, dacă o să fie locul doi bine, dacă nu, trei să fie. Bine că am luat trei puncte acum, pentru că niciun meci nu e ușor. Sper să batem la Odorhei și o să vină și medaliile. Mulțumesc oamenilor din tribună care ne-au sprijinit tot meciul.”

Mihai Rohozneanu (antrenor Timișoara): “În principiu suntem mulțumiți de cum am jucat azi, de rezultat nu suntem mulțumiți. Minaur e o echipă bună, nu degeaba e diferența mare de puncte dintre noi și ei, dar cu puțină atenție pe final puteam scoate chiar și un egal. Teoretic avem o echipă mai bună de locurile 10-12, practic ai nevoie de victorii și de acumulat puncte. Păcat că nu am reușit, dar sper să ne descurcăm până la final. Trebuie să ne îmbunătățim jocul.”

Marius Sadoveac (jucător Timișoara): “Noi încercăm să abordăm toate meciurile la victorie, chit că nu se vede în clasament. Am pierdut la unul, două maximum trei goluri, din păcate, nu reușim să facem puncte, chiar dacă echipa a arătat bine în teren. Obiectivul nostru este să evităm barajul și să integrăm în echipă jucătorii tineri, să prindă mai multe minute, pentru ca sezonul viitor să fim mai competitivi.”

Etapa a 22-a

CSU Suceava – CSM Bacău: 38-28

CSM Oradea – CSM Odorheiu Secuiesc: 30-26

CS Minaur Baia Mare – SCM Politehnica Timișoara: 33-31

CSM Vaslui – HC Buzău: 34-33

CSM Constanța – Potaissa Turda (duminică, 15.45, Pro Arena)

Steaua București – CSM Focșani (duminică, 17.30, Pro Arena)

CSM București – Dinamo București (miercuri, 12 aprilie, 17.30)

Clasament

Dinamo București – 63p (792-597) – 21

CSM Constanța – 50p (644-545) – 21

Minaur Baia Mare – 49p (653-602) – 22

Steaua București – 40p (642-597) – 21

CSM Focșani – 40p (579-577) – 21

CSM București – 39p (588-571) – 21

Potaissa Turda – 35p (596-593) – 21

CSM Bacău – 26p (616-664) – 22

ACS HC Buzău – 25p (640-649) – 22

CSU Suceava – 24p (655-664) – 22

CSM Vaslui – 23p (609-672) – 22

Poli Timișoara – 22p (621-677) – 22

CSM Od. Secuiesc – 4p (619-738) – 22

CSM Oradea – 3p (609-717) – 22

Etapa a 23-a. Vineri, 31 martie: Poli Timișoara – CSM București (16.00); Steaua – Suceava (17.30, Pro Arena); Odorhei – CS Minaur (18.00). Sâmbătă, 1 aprilie: Potaissa – Bacău; Focșani – Oradea; Buzău – Constanța (15.45, Pro Arena); Dinamo – Vaslui (17.30, Pro Arena).