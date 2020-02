Joi, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Reșița, joc din cadrul etapei a 17-a din Liga Zimbrilor. Băimărenii au simțit că au o datorie față de publicul propriu după înfrângerea de la Călărași și au jucat la cel mai înalt nivel toate cele 60 de minute.

Minaur s-a apărat excelent, portarii au prins și ei bine, iar mai apoi am înscris destule goluri ușoare, pe contraatac și faza a doua. Ne-am așteptat la o victorie, dar nu la această diferență, mai ales că jucasem și un amical cu ceva zile în urmă și n-a fost deloc ușor. Minaur a jucat bine pe tot parcursul meciului și sperăm să nu-și piardă concentrarea în meciurile care vin. Pentru că e important și pe ce loc termini sezonul regulat, cu ce puncte intri în play-off.

Minaur a început tare și s-a apărat excelent (în plus, fără nicio eliminare), iar de tot ce a trecut de apărare și putea fi parat s-a ocupat Ionuț Ciobanu: 10-2 (22). Oaspeții au marcat doar două goluri în 22 de minute. Aveau să fie cinci până la finalul primei părți, încheiată 14-5. Partea a doua s-a disputat după aceleași tipare: 18-5 (37), 21-9 (48), 27-13 (53) și în final 34-17. Din fericire, jucătorii echipei noastre au ales și momente de spectacol, aplaudate de public.

CS Minaur Baia Mare – CSM Reșița: 34-17 (14-5)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 800 spectatori

Arbitri: Ionuț Velișca (Buzău) – Ciprian Popa (Galați). Obs. Cristian Potora (Cluj-Napoca)

Aruncări de la 7m: 7-9 (transformate: 6-4; au ratat: Kotrc / Dediu 2, Dobra, Bahan, Belchite). Minute de eliminare: 4-4

Minaur: Ionuț Ciobanu (10 intervenții, a apărat și 4 de 7m), Adrian Țenghea (2 intervenții) – Milan Kotrc 7/9 (2 din 7m), Alexandru Csepreghi 6/8 (4 din 7m), Tomas Cip 4/4, Georgel Haiduc 4/5, Andrei Buzle 3/3, Teo Coric 3/3, Vojislav Brajovic 3/5, Călin Căbuț 2/3, Albert Cristescu 2/3, Daniel Mureșan 0/2, Janja Vojvodic 0/1, Robert Nagy, Tudor Botea, Mihai Bușecan. Antrenori: Stephane Plantin, Alexandru Sabou și Răzvan Pop

CSM Reșița: Paul Simulescu (5 intervenții), Shota Tevzadze (4 intervenții) – Răzvan Mledenciu 4/6 (2 din 7m), Marius Bahan 3/4 (unul din 7m), Raul Heimbach 3/6, Alexandru Vulpe 2/3, Claudiu Dediu 2/3 (unul din 7m), Lucian Ignat 2/4, Răzvan Daia 1/1, Mihai Dobra 0/1, Raul Bote 0/1, Alexandru Laslo 0/1, Alexandr Starcenko, Dusan Trifkovic 0/5, Eric Bărbuș, Eduard Belchite 0/1. Antrenori: Bojan Butulja și Alin Vaidasigan

Bojan Butulja (antrenor Reșița): “Din nefericire, pentru noi, astăzi, asta a fost realitatea și felicit din tot sufletul echipa gazdă. Au făcut un meci extraordinar, ne-au dat o lecție de cum trebuie să te comporți. Dacă ești mai bun și meriți să câștigi la 10 goluri, câștigi la 10. Dacă e 20, sunt 20. Nu te oprești niciodată, mergi până la capăt, dai totul din tine. Ei astăzi au fost un adversar foarte bun. Noi am pierdut meciul în primele 10 minute. N-am respectat tactica, n-am respectat nimic din ce am vorbit. Am ratat foarte mult, nici poarta n-a prins nimic. În astfel de condiții nu te poți gândi să câștigi vreun punct.”

Răzvan Mledenciu (jucător Reșița): “Vreau să felicit echipa gazdă, care a făcut un meci foarte bun. Se pare că n-am avut nicio șansă, pentru că nici atitudinea noastră n-a fost măcar 50% din cea a gazdelor. Lor le-a ieșit cam tot, iar noi, din punctul meu de vedere mai avem mult de muncă până la play-out, iar acolo trebuie să fim în vârf de formă. Vrem să scăpăm de retrogradare și împreună cu colegii mei sperăm să reușim. Numai și numai împreună, așa cum am făcut-o și la meciul cu Bacău. Acolo a fost o atitudine foarte bună din partea noastră.”

Călin Căbuț (jucător Minaur): “Ne-am făcut noi meciul mai ușor. După înfrângerea de la Călărași chiar am avut nevoie de un meci foarte bun să ne ridice moralul. Acea înfrângere ne-a motivat foarte bine. Ne-am propus să tragem foarte tare din primele minute, pentru a ne face meciul mai ușor. Noi avem de luat o revanșă în fața celor de la Bacău, pentru că în Cupa României ne-au bătut. N-am fost noi atunci în efectiv complet, dar acum suntem și abia așteptăm să ne luăm revanșa.”

Alexandru Sabou (antrenor secund Minaur): “Portarii noștri au avut o zi mare astăzi, însă nu a fost chiar așa de ușor cum s-a văzut. Veneam după meciul slab de la Călărași și mă bucur pentru băieți pentru că au reușit să se monteze la maximum. Au tratat meciul din minutul 1 până în minutul 60 cu aceeași ardoare. Dl Butulja spune că a pierdut meciul în primele 10 minute, exact așa am pierdut și noi la Călărași. Am început însă bine și am ținut nivelul până la final.”

Etapa 17. S-au jucat trei partide: Steaua București – CSM Bacău: 36-30; CSM Vaslui – HC Buzău: 26-24; CS Minaur Baia Mare – CSM Reșița: 34-17

Se vor mai juca partidele:

CSM Făgăraș – Dobrogea Sud Constanța (vineri, 18.00). Arbitri: M. Pîrvu (București) – M. Potîrniche (Buzău)

Dinamo București – SCM Poli Timișoara (sâmbătă, 12.30, TVR 1). Arbitri: I. Ghiță – S. Topliceanu (Constanța)

CSM Focșani – CSM București (miercuri, 19 februarie)

Potaissa Turda – Dunărea Călărași (joi, 20 februarie)

Clasament

Dinamo București – 39p (477-406) – 15 Potaissa Turda – 32p (438-401) – 15 Steaua București – 32p (497-478) – 17 Minaur Baia Mare – 31p (482-462) – 17 CSM București – 29p (432-411) – 16 Dobrogea Sud – 27p (424-392) – 16 Dunărea Călărași – 25p (430-403) – 16 Poli Timișoara – 23p (415-416) – 16 CSM Focșani – 22p (394-401) – 16 CSM Vaslui – 21p (448-467) – 17 CSM Făgăraș – 19p (416-457) – 16 CSM Bacău – 16p (447-466) – 17 CS HC Buzău – 10p (413-457) – 17 CSM Reșița – 7p (398-494) – 17

Etapa 18. Miercuri, 12 februarie: CSM București – Vaslui (17.00); Buzău – Steaua (18.25, TVR 1). Joi, 13 februarie: Bacău – CS Minaur; Reșița – Potaissa; Călărași – Dinamo; Timișoara – Făgăraș; Dobrogea Sud – Focșani (17.00, TVR 2).

Programul echipei CS Minaur

Etapa 1 (marți, 27 august): CS Minaur – Dobrogea Sud Constanța: 25-23 (10-10)

Etapa 2 (joi, 5 septembrie): SCM Poli Timișoara – CS Minaur: 26-26 (12-11)

Etapa 3 (duminică, 15 septembrie): CS Minaur – Dunărea Călărași: 29-25 (14-11)

Etapa 4 (duminică, 22 septembrie): CSM Reșița – CS Minaur: 22-26 (7-18)

Etapa 5 (duminică, 29 septembrie): CS Minaur – CSM Bacău: 28-27 (15-12)

Etapa 6 (joi, 3 octombrie): Steaua București – CS Minaur: 27-29 (10-17)

Etapa 7 (joi, 10 octombrie): CS Minaur – HC Buzău: 36-29 (19-13)

Etapa 8 (joi, 17 octombrie): CS Minaur – Potaissa Turda: 27-36 (14-14)

Etapa 9 (sâmbătă, 9 noiembrie): Dinamo București – CS Minaur: 33-28 (18-17)

Etapa 10 (joi, 14 noiembrie): CS Minaur – CSM Făgăraș: 28-27 (16-14)

Etapa 11 (marți, 19 noiembrie): CSM Focșani – CS Minaur: 26-25 (12-14)

Etapa 12 (joi, 28 noiembrie): CS Minaur – CSM Vaslui: 30-21 (15-11)

Etapa 13 (joi, 5 decembrie): CSM București – CS Minaur: 29-24 (14-10)

Etapa 14 (joi, 12 decembrie): Dobrogea Sud Constanța – CS Minaur: 32-28 (17-13)

Etapa 15 (joi, 30 ianuarie): CS MInaur – SCM Poli Timișoara: 33-31 (14-13)s

Etapa 16 (duminică, 2 februarie): Dunărea Călărași – CS Minaur: 31-26 (15-8)

Etapa 17 (joi, 6 februarie): CS Minaur – CSM Reșița: 34-17 (14-5)

Etapa 18 (joi, 13 februarie): CSM Bacău – CS Minaur

Etapa 19 (duminică, 23 februarie): CS Minaur – Steaua

Etapa 20 (joi, 27 februarie): HC Buzău – CS Minaur

Etapa 21 (joi, 5 martie): Potaissa Turda – CS Minaur

Etapa 22 (duminică, 8 martie): CS Minaur – Dinamo București

Etapa 23 (joi, 12 martie): CSM Făgăraș – CS Minaur

Etapa 24 (duminică, 15 martie): CS Minaur – CSM Focșani

Etapa 25 (joi, 19 martie): CSM Vaslui – CS Minaur

Etapa 26 (joi, 26 martie): CS Minaur – CSM București

Lotul CS Minaur

Portari: Ionuț Ciobanu, Adrian Țenghea (1), Răzvan Apostu (1)

Extremă stânga: Milan Kotrc (82), Daniel Bera (13)

Inter stânga: Alexandru Csepreghi (96), Tudor Botea (33)

Centru: Janja Vojvodic (35), Călin Căbuț (24), Andrei Buzle (15), Mihai Dobra (1 – împrumutat la Reșița)

Inter dreapta: Vojislav Brajovic (47), Daniel Mureșan (17)

Extremă dreapta: Georgel Haiduc (21), Tomas Cip (34)

Pivot: Teo Coric (36), Albert Cristescu (23), Robert Nagy (3), Mihai Bușecan

Antrenori: Stephane Plantin, Alexandru Sabou și Răzvan Pop

Sursa: Minaur.ro