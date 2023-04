Aceasta este mai nou vorba la fotbal, când jocul este spectaculos și nu văd de ce nu poate fi folosită și la handbal. Pentru că a fost handbal șampanie duminică la Polivalenta “Lascăr Pană”, la meciul dintre CS Minaur și CSM Focșani, din antepenultima etapă a Ligii Zimbrilor. Un meci cu de toate, în plus și televizat, să se poată bucura toată lumea. Au fost goluri destule, parade spectaculoase ale portarilor, aeriene chiar și duble, mai multe goluri din poartă în poartă. Ce ne-a interesat cel mai mult a fost victoria și cele trei puncte, astfel că am urcat pe poziția a doua în clasament și suntem la mâna noastră pentru a menține statutul de vicecampioană națională, cum a fost și sezonul trecut. Și atunci am avut o deplasare la Steaua, o avem și acum, dar până acolo mai este meciul de miercuri, 12 aprilie, ora 15.30, din Cupa României Râureni, cu HC Buzău, pe teren propriu.

Minaur a început extrem de bine partida, s-a apărat cum trebuie, iar Buzogany a scos ce-a trecut de apărare, astfel că după 9 minute de joc scorul era 5-1. Oaspeții au revenit la 7-5 (15), însă au urmat patru goluri la rând pentru băimăreni. Apoi, de la 14-7 în favoarea noastră am încasat patru goluri, ba Focșani a venit până la 15-13 (30). Ultima fază a primei părți aduce și o dublă aeriană începută de Vujic, continuată de Kozakevych și finalizată de Vujovic.

Partea a doua este și mai bună pentru Minaur, care după 18-15 (33) se distanțează decisiv și duce diferența de scor destul de sus pentru a nu mai putea păți ceva. Pe final, intră toată lumea în teren și distanța nu se micșorează, ci se stabilizează la 10 goluri, chiar dacă mai sunt căderi cauzate de eliminări, cum a fost cea în care portarul Marocico a înscris de două ori consecutiv.

CS Minaur Baia Mare – CSM Focșani: 34-24 (16-13)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 1.200 spectatori

Arbitri: Gabriel Badiu – Ioan Barbu (Cluj-Napoca). Observator: Adrian Eremia (Târgu Jiu)

Aruncări de la 7,: 4-3 (transformate: 3-2; au ratat: Căbuț / Crnoglavac). Minute de eliminare: 14-8 (Vujovic, Mollino 2, Ratkovic 2, Nagy, Mănescu / Ragea 3, Kritikos – în min. 22, Ragea a fost descalificat pentru trei eliminări)

Minaur: Barna Buzogany (10 intervenții, a apărat și un 7m), Cristian Sîncu (2 intervenții) – Călin Căbuț 7 (unul din 7m), Daniel Bera 5, Stevan Vujovic 5, Milan Kotrc 4, Anderson Mollino da Silva 4, Bogdan Mănescu 3 (unul din 7m), Robert Nagy 1, Tomas Cip, Nemanja Ratkovic 1, Erik Pop 1 (din 7m), Stefan Vujic 1, Viorel Fotache 1, Artem Kozakevych, Gabriel Massuca Teca. Antrenor: Alexandru Sabou

CSM Focșani: Emilian Marocico (6 intervenții, a apărat un 7m, a marcat 2 goluri), Marius Cloșcă (o intervenție), Constantin Rusu – Nikola Crnoglavac 7 (unul din 7m), Nikolaos Kritikos 6, Mihai Miroiu 3, Alin Roșu 2, Bogdan Rață 1, Didi Hrimiuc 1, Sașa Marijanac 1 (din 7m), Roman Makrișin 1, Marius Ragea, David Pavlov, Tiberiu Popovici, Valentin Mocanu, Atilla Eros. Antrenor: Dalibor Cutura, Marko Isakovic

Declarații după meci

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “Am făcut un meci bun, așa e. În primul rând am bucurat acești suporteri care și-au făcut timp duminică să vină la meci. Trebuia să ne facem noi treaba și să ne distanțăm, iar dacă ne-ar fi permis scorul să oferim și spectacol. Mă bucur că nu s-a accidentat nimeni, că am avut toți băieții la treabă și e îmbucurător pentru meciul din Cupă, de miercuri. O altă finală, dar noi de prin februarie tot finale jucăm. Nu avem încă asigurat locul 3, deci n-are sens să visez la locul 2. De dorit însă îmi doresc. Mă gândesc la următorul meci cu Buzăul, un meci greu, important, pentru calificarea în Final Four. După aceea, mai vedem.”

Stevan Vujovic (jucător Minaur): “Am reușit să obținem cele trei puncte, au reușit să jucăm și spectaculos, a intrat toată lumea, dar nu a fost ușor. Prima repriză a fost destul de strânsă. Cu angajament mare am reușit să câștigăm. Eu cred că putem să terminăm pe locul al doilea, pentru că suntem o grupă de sportivi motivați, cu atitudine bună, avem și un sistem bun și putem câștiga toate finalele care urmează.”

Didi Hrimiuc (jucător Focșani): “Nu trecem prin cea mai fericită etapă a noastră, o scădere de formă foarte abruptă. Mai sunt două etape însă și ne dorim să scoatem maximum. Astăzi, probabil și fizic, apoi și mental, am căzut, iar diferența se vede pe tabelă. A fost un joc bun al echipei Minaur și transmis felicitări.”

Dalibor Cutura (antrenor Focșani): “Am fost motivați, am pregătit bine meciul, dar astăzi a existat doar o echipă pe teren. Am încercat, dar n-a mers nimic. Suntem într-un moment foarte greu, de moral, de încredere. Mai avem două meciu și sperăm să câștigăm, să închidem sezonul cum trebuie. Am avut șanse de cupe, am fost între locurile 4-7, dar nu e obiectivul nostru. Sper să ne revenim și să câștigăm meciurile care ne-au mai rămas.”

Etapa a 24-a

CSM Vaslui – SCM Politehnica Timișoara: 29-27

CSU Suceava – Potaissa Turda: 28-29

CSM București – CSM Odorheiu Secuiesc: 33-21

CSM Bacău – HC Buzău: 24-24

CSM Constanța – Dinamo București: 28-32

CS Minaur Baia Mare – CSM Focșani: 34-24

CSM Oradea – Steaua București: 24-36

Clasament

Dinamo București – 69p (863-654) – 23

Minaur Baia Mare – 55p (718-656) – 24

CSM Constanța – 54p (740-637) – 24

Steaua București – 49p (738-673) – 24

CSM București – 43p (651-622) – 23

Potaissa Turda – 42p (687-680) – 24

CSM Focșani – 41p (662-674) – 24

CSM Bacău – 27p (672-723) – 24

CSM Vaslui – 26p (667-705) – 24

ACS HC Buzău – 26p (664-714) – 24

CSU Suceava – 24p (708-722) – 24

Poli Timișoara – 23p (678-736) – 24

CSM Oradea – 4p (665-785) – 24

CSM Od. Secuiesc – 4p (670-802) – 24

Restanță: CSM București – Dinamo (3 mai, 17.30)

Etapa 25. Marți, 18 aprilie: Buzău -Potaissa (17.30, Pro Arena). Miercuri, 19 aprilie: Timișoara – Constanța; Odorhei – Vaslui; Focșani – CSM București; Oradea – Suceava; Steaua – CS Minaur (15.45, Pro Arena); Dinamo – Bacău (17.30)

Etapa 26 (ultima din campionat, sâmbătă, 6 mai: Minaur – Oradea; CSM București – Steaua; Vaslui – Focșani; Constanța – Odorhei; Bacău – Timișoara; Potaissa – Dinamo; Suceava – Buzău.