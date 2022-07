La mai puțin de două săptămâni de la reunire, care a avut loc în chiar prima zi a lunii iulie, Minaur Baia Mare a plecat azi, luni, 11 iulie, în cantonamentul de vară, pe care a decis să îl facă în afara României. Ciprian Danciu a decis să pregătească debutul Ligii 2 în Ungaria.

Minaur Baia Mare a plecat în cantonamentul din Ungaria cu 25 de jucători

Lotul deplasat de Minaur Baia Mare peste graniță este format din 25 de jucători, după cum a anunțat clubul nou-promovat din Liga 3. În orașul Mezokovesd se va pregăti formația din Baia Mare în următoarele 10 zile, pe parcursul cărora va disputa mai multe meciuri amicale.

Deocamdată, adversarele nu au fost făcute publice în postarea în care Minaur Baia Mare a anunțat deplasarea, pe Facebook, care sună astfel:

”MINAUR pleacă pentru 10 zile în Ungaria (Mezokovesd), în cantonament!

Astăzi, 11 iulie, galben-albaștrii încep stagiul centralizat de la Mezokovesd, pe parcursul căruia echipa noastră va disputa și câteva meciuri amicale.

Din lotul deplasat de Minaur Baia Mare fac parte și cele cinci achiziții ale verii

Așadar, din lot fac parte și fotbaliștii veniți în această vară la Minaur Baia Mare, cinci la număr. Ciprian Danciu a reușit să îi aducă la echipă până acum pe Florin Chitaș (23 ani, mijlocaș, ex CA Oradea) și Alexandru Mărieș (21 ani, mijlocaș, ex Poli Iași), Alexandru Stoian (18 ani, fundaș, ex / împrumutat de la CFR Cluj U19), Iustin Neacșu (17 ani, fundaș, ex / împrumutat de la ”U” Cluj U19) și Alexandru Costache (22 de ani, portar, ex Concordia Chiajna).

Minaur Baia Mare, eșec la scor în primul și singurul amical

Minaur Baia Mare a avut o singură partidă amicală până acum, după promovarea în Liga 2 și după începerea pregătirilor.

Nou-promovata a disputat un test în compania Universității Cluj, în fața căreia a cedat cu scorul de 1-4. Reușita formației din Baia Mare a fost semnată de Sergiu Ciocan, care chiar a deschis scorul, în minutul 3.

Planurile pe care le are Minaur Baia Mare în primul sezon de Liga 2 de după promovare, expuse de Vasile Miriuță, directorul tehnic al echipei:

”Trebuie să formăm o echipă competitivă și să rămânem în Divizia B. Nu vreau să aud altceva, că promovăm. Noi trebuie să formăm o echipă cu care să rămânem în primul an în Divizia B și după, în funcție de buget, să vedem ce vom putea face.

Danciu e un antrenor foarte bun, a fost o alegere foarte bună și îl felicit și pe el, și pe ceilalți, pe toți cei care l-au ajutat pe Cipri să reușească. Merită toate laudele”.