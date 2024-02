Duminică, 25 februarie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Vaslui, joc din cadrul etapei a 18-a din Liga Zimbrilor. Băimărenii s-a impus cu 28-23 și își consolidează astfel locul pe podium. Mai sunt opt etape din acest sezon de Liga Zimbrilor și Minaur are șapte puncte avans față de Turda, echipa de pe locul 4. Dar, la fel de bine ne putem uita și în sus, la CSM Constanța, echipă pe care o vom întâlni chiar etapa viitoare, în deplasare. Dar pentru a putea spera la locul al doilea este obligatoriu să batem pe Litoral.

Meciul cu Vaslui a fost unul greu, în care a trebuit să muncim serios. De fiecare dată când ne-am distanțat puțin, vasluienii au revenit și au pus rezultatul în pericol. Nu la fel s-a întâmplat și în ultimele 10 minute, când am marcat mai multe goluri ușoare, oaspeții încercănd să joace 7 contra 6.

CS Minaur Baia Mare – CSM Vaslui: 28-23 (13-10)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 1200 spectatori

Au arbitrat: Marian Adrian Drăghici – Ionuț Victor Drăguț (Adjud – Vrancea),. Observator: Toma Pleșa (Râmnicu Vâlcea)

Aruncări de la 7m: 9-4 (transformate: 7-3; au ratat: Vujovic, Kozakevych / Acatrinei). Minute de eliminare: 8-8 (Nagy 2, Fotache, Kotrc / Yousefinezhad, Acatrinei, Vucicevic, Popa)

CS Minaur: Anton Terekhov (8 intervenții), Barna Buzogany (5 intervenții), Hayder Al-Khafadji – Artem Kozakevych 7 (5 din 7m), Gabriel Cumpănici 5, Robert Nagy 4, Andeson Mollino da Silva 4, Tudor Botea 3, Stevan Vujovic 3 (2 din 7m), Erik Pop 1, Viorel Fotache 1, Vlad Pop, Milan Kotrc. Nu au jucat: Ovidiu Ardelean, Remus Chiș. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș

CSM Vaslui: Valentin Petrila (6, a apărat un 7m), Eduard Cioată (a apărat un 7m) – Nemanja Vucicevic 4, Amin Yousefinezhad 3, Silvian Amihăesi 3, Darius Dragon 3 (2 din 7m), Andrei Popa 3, Florin Acatrinei 3 (unul din 7m), Alexandru Ionescu 1, Marius Szoke 1, Vlad Husanu 1, Andrei Yaschanka 1, Robert Furak, Răzvan Pavel, Aleksandar Glendza, Maxim Oancea. Antrenori: Ovidiu Mihăilă, Bogdan Pralea

Declarații după meci

Ovidiu Mihăilă (antrenor Vaslui): “Sunt foarte supărat. Am pregătit meciul toată săptămâna. Puteam realiza mai mult în seara asta, dar din păcate această mentalitate a noastră încă suferă. Trebuie să ne ridicăm mental, să avem încredere că putem câștiga și țn deplasare. La Minaur s-a simțit oboseala, anticipam asta, pentru că au avut drumuri, au avut jocuri. Din păcate am făcut foarte multe greșeli de tehnică individuală, mingi la intercepție foarte multe. Știu ce înseamnă Minaur, că am jucat aici. Orice gol pe contraatac sau faza a doua ridică publicul în picioare și le ridică moralul. Diferența s-a făcut pe mingile pierdute. Sunt dezamăgit, așteptam mai mult. Nu vreau să mă gândesc la nimic acum, doar la finalul campionatului, când vom trage linie. Mă gândesc la ceea ce putem face noi, la ceea ce putem obține noi.”

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “Trei puncte importante. Am avut ocazia în mai multe rânduri să rupem jocul, însă băieții au vrut să joace și pentru public, dar tocmai asta nu prea ne-a ieșit. Am avut vreo 6-7 faze irosite așa. Aveam nevoie de rezultatul acesta, pentru moral. E bine și că am terminat meciul fără probleme de sănătate. A revenit Barni, a revenit bine, chiar bine de tot. Urmează un drum lung și un meci greu, la Constanța. Dar presiunea e la ei. Noi avem obiectiv 1-4, cum am avut și anii trecuți și am terminat pe locul 2.”

Gabriel Cumpănici (jucător Minaur): “Este un sentiment interesant să joci împotriva fostei tale echipe, dar este și motivator, pentru vrei să demonstrezi că meritai să mergi mai sus. N-a fost deloc un meci ușor, Vasluiul a crescut foarte mult, iar cu noul antrenor au un plus. Vaslui a jucat foarte bine azi și ne-a dat de furcă.”

Nemanja Vucicevic (jucător Vaslui): “Da, am făcut un meci bunicel, mai ales în primele 45 minute, dar eu cred ca Minaur Baia Mare este o echipă bună, greu de bătut, este în Top 3. Au dominat abia în ultimele 15 minute. Noi vom continua să muncim, să scoatem echipa de unde este acum.”

Etapa 18

CSU Suceava – Dinamo București: 36-40

CSM București – CSM Constanța: 25-34

CSM Bacău – CSM Sighișoara: 38-28

Steaua București – SCM Politehnica Timișoara: 29-27

“U” Cluj-Napoca – HC Buzău: 26-28

CS Minaur Baia Mare – CSM Vaslui: 28-23

CSM Focșani – Potaissa Turda: 31-34

Clasament

Dinamo București – 54p (678-504) – 18

CSM Constanța – 43p (517-425) – 17

Minaur Baia Mare – 41p (569-503) – 18

Potaissa Turda – 34p (605-564) – 18

CSM București – 29p (505-496) – 18

ACS HC Buzău – 27p (544-538) – 18

CSU Suceava – 24p (568-606) – 18

CSM Bacău – 24p (525-557) – 18

CSM Focșani – 21p (501-538) – 18

Steaua București – 17p (487-509) – 17

Poli Timișoara – 14p (477-526) – 18

“U” Cluj-Napoca – 13p (516-591) – 18

CSM Sighișoara – 12p (450-534) – 18

CSM Vaslui – 11p (487-536) – 18

Etapa 19. Joi, 29 februarie: Dinamo – Timișoara. Vineri, 1 martie: CSM București – Steaua (17.30, Pro Arena). Sâmbătă, 2 martie: CSM Constanța – CS Minaur Baia Mare (17.30, Pro Arena). Duminică, 3 martie: Vaslui – Focșani; Turda – Bacău; Buzău – Suceava; Sighișoara – “U” Cluj (17.30, Pro Arena).