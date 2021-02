CS Minaur a obținut a doua victorie din această ediție a EHF European League, trecând cu 30-27 (13-15) de echipa rusă Astrahanocka Astrahan, sâmbătă, în etapa a patra din Grupa C. O victorie conturată în a doua repriză în fața unei echipei bune, care a făcut deplasarea cu 13 jucătoare (3 portari), lucru de care s-a plâns antrenorul oaspetelor, care nu le-a putut folosi în acest meci pe Sabirova și Samokina. La fel de adevărat este că Minaur nu se poate baza pe trei fete la 9m de mult mai multă vreme (Massing, Rysankova și Cioca).

Echipa noastră a început ezitant jocul și, la fel ca în precedentele partide din această cupă europeană, a fost condusă în primele minute. Rusoaicele au fost peste advesarele de până acum, reușind să conducă pe toată durată primei reprize, în care nu ne-am apărat grozav și nici poarta n-a prins mai nimic. Oaspetele s-au desprins la 4-8 (10), după care am revenit puțin și s-a făcut 7-9. Am luat trei goluri la rând, a fost 7-12, diferența maximă în favoarea oaspetelor. Am marcat și noi de trei ori consecutiv, am redus din nou pasivul la doi și așa s-a încheiat și prima parte: 13-15.

În repriza secundă am făcut un joc de apărare mult mai bun, cu ieșiri oportune la interi (de unde s-a marcat cu precădere în primul act) și o mai mare atenție la croata Debelic, cel mai bun pivot de la ultimul European, care “a tăcut” în repriza a doua. În min. 35 am reușit egalarea la 16, după care, încet-încet, ne-am desprins: 19-17 (38), 23-18 (45). Au fost 15 minute foarte bune, cu 10 goluri marcate și doar trei primite. Minaur a ajuns și la 7 goluri diferență, 29-22 (55), pentru că în ultimele cinci minute să avem un parțial de 1-5, dar acest lucru a contat mai puțin (ba chiar sperăm să nu conteze deloc în ierarhia grupei). De remarcat că ultimele șase goluri ale echipei ruse au fost marcate de aceeași jucătoare, Levcenko.

CS Minaur Baia Mare – Astrahanocka Astrahan: 30-27 (13-15)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare

Arbitri: Svetoslav Yovchev și Zvezdelin Yonchev (ambii din Veliko Târnovo – Bulgaria). Observator EHF: Remus Cojocaru (Brașov)

Aruncări de la 7m: 7-3 (transformate: 6-3; a ratat A. Popa). Minute de eliminare: 4-6

CS Minaur: Filippa Idehn (o intervenție), Ionica Munteanu, Cristina Enache (4 intervenții) – Jelena Lavko 8/10 (6 din 7m), Jovana Kovacevic 8/13, Cristina Laslo 4/8, Yaroslava Burlachenko 2/2, Linn Blohm 2/2, Larissa Fais Munhoz Araujo 2/3, Asuka Fujita 2/3, Sonia Seraficeanu 1/1, Anca Polocoșer 1/1, Ana Maria Tănasie, Andreea Popa 0/2, Andreea Tecar, Karoline de Souza (ultimele două nu au jucat). Antrenori: Costică Buceschi, Magda Kovacs, Claudia Cetățeanu

Astrahanocka: Evelina Anoșkina (două intervenții), Kira Trusova (7 intervenții, a apărat un 7m), Anastasia Riabțeva – Evghenia Levcenko 7/9 (3 din 7m), Elizaveta Malașenko 5/8, Irina Nikitina 5/7, Ana Debelic 4/4, Ekaterina Fanina 2/2, Karina Yezykava 2/3, Ekaterina Zelenkova 1/3, Kristina Tarasova 1/2, Irina Stelmah, Irina Korneeva. Antrenori: Vlatko Djonovic și Vladimir Plekanov

Sursa: minaur.ro