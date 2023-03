Alba Chiara Spugnini Santome s-a născut în data de 30 iunie 2000, la Aruna (Spania) și joacă pe postul de pivot la echipa Rocasa Gran Canaria. Are 1.81m și 84 kg și a evoluat în cariera ei la două echipe, CB Tejina (până în 2019), iar de atunci până în vara acestui an la Gran Canaria. Are 17 selecții în echipa națională a Spaniei, pentru care a marcat 18 goluri. În 2022 a câștigat cu Spania medalia de aur la Jocurile Mediteraneene. La Europenele din luna noiembrie a anului trecut, Alba a fost prezentă pe raportul de joc la toate cele șase meciuri susținute de echipa Spaniei. Ea a marcat două goluri la CE. În total, la toate loturile Spaniei, începând de la juniori, are 66 de selecții și 127 de goluri.

În 2020, Alba a câștigat Supercupa Spaniei cu actuala sa echipă de club, reușind mai apoi să câștige și ediția trecută din EHF European Cup (6 goluri în cele două meciuri din finala cu Costa del Sol Malaga). În cupele europene a marcat în total 81 de goluri, cele mai multe chiar în ediția în care Gran Canaria a câștigat trofeul. Sezonul acesta, Rocasa a evoluat în EHF European League, unde a fost eliminată înaintea fazei grupelor, în turul III, de echipa norvegiană Sola HK (cea care este antrenată de fostul jucător de la Minaur, Steffan Stegavik).

Rocasa Gran Canaria ocupă în acest moment locul 3 în campionatul spaniol (Division de Honor), după Bera Bera (31p) și la egalitate de puncte cu Malaga (locul 2).