Comisia Europeană a dat startul înscrierilor ediției de toamnă a programului „DiscoverEu” prin care mii de tineri care au 18 ani pot primi un permis de călătorie gratuit.

Doritorii trebuie doar să răspundă la câteva întrebări de cultură generală. De la lansarea programului aproape 10.000 de români au descoperit Europa.

Bianca a călătorit singură prin Europa în luna mai. A plecat în Germania pentru un concert și a decis să mai adauge două țări pe lista de vizitat.

Bianca Petrencic, beneficiar program „DiscoverEu”: „Am plecat după concert în Praga, unde am stat o zi. Cred că am făcut 20 și ceva de km pe jos și în seara respectivă am plecat în următoarea țară spre Budapesta unde am stat o zi urmând ca spre seară să mă întorc în București. A fost totul foarte spontan, având în vedere că pe parcurs m-am decis că vreau să mai adaug două țări pe listă nu prea mai aveam timp să îmi caut cazare”.

Valeria s-a întors în urmă cu o săptămâna din vacanță. Ea a călătorit cu o tânără pe care a cunoscut-o prin intermediul acestui program și ne spune că pe lângă experiența minunată a câștigat și o prietenă.

Valeria Stihi, beneficiar program „DiscoverEu”: „Am fost prin Spania, după care am fost în sudul Franței apoi spre Strasbourg și am ajuns în Luxemburg, după Luxemburg am mers prin Olanda, trecând prin Belgia și ulterior am ajuns în Berlin. Pot spune că m-am maturizat foarte mult. M-a ajutat foarte mult să învăț că pot să fiu pe picoarele mele”.

Cosmin este fericit că a putut să viziteze atât de multe orașe.