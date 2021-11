Nici bine nu a inceput sa fie difuzata emisiunea Asia Express ca s-a aflat deja castigatorul!

Potrivit cancan.ro, Mihai Petre si sotia lui, Elwira, au plecat acasa cu marele premiu in valoare de 30.000 de euro!

Pandemia le-a dat batai de cap celor implicati in proiectul Asia Express. Concurentii au fost nevoiti sa porneasca in aventura vietii lor intr-un context total diferit fata de anii anteriori, din cauza pandemiei.

Drumul Imparatilor a inceput din Turcia si a continuat cu Georgia si Azerbaidjan, Israel, dar si alte destinatii nesteptate.

Dupa primele episoade difuzate, telespectatorii si-au ales deja favoritii. In acest sezon au participat Connect-R si Shift, Mihai si Elwira Petre, Lidia Buble si sora ei, Estera, Patrizia Panglieri si fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu si sotia lui, Eliza, Alexandra Ungureanu alaturi de mama ei, Cuza si Emy de la Noaptea Tarziu, Adriana Trandafir si fiica ei, Maria Speranta si Lorelei alaturi de Zarug.

Potrivit Cancan.ro, lupta finala s-a dat intre cuplul Mihai / Elwira Petre si Cuza / Emy. Mihai Petre si Elwira au ajuns in fata Irinei Fodor si au castigat marele premiu in valoare de 30.000 de euro pus la bataie de Antena 1, conform dromania.ro.