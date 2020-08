Cunoscutul prezentator de televiziune Mihai Morar se află acasă. Cu această ocazie a făcut o vizită şi la Sala Sporturilor „Lascăr Pană”, luând parte la antrenamentul echipelor de handbal din Baia Mare.

Mai jos, postarea sa pe pagina personală de facebook, prin care îşi exprimă susţinerea handbalului maramureşean,

Eu ❤️ Baia Mare! Pentru că eu sunt Baia Mare.

Iar aici, la noi, handbalul e religie. În anul în care eu mă nășteam, CS Minaur Baia Mare juca semifinala Cupei Cupelor în Europa.

Acum, Minaur e din nou pe val. Și la feminin, și la masculin. Are loturi cu care se poate lupta din nou pentru titlu în România, dar și pentru glorie în Europa.

În poză, în spatele meu, se antrenează câteva dintre cele mai bune jucătoare de handbal ale lumii. Din Suedia, Serbia, Cehia, Brazilia, Japonia… Cele mai bune pe posturile lor. Au ales să joace pentru “religia Minaur”.

Recunoscător că am fost ieri la antrenamentul echipelor din Baia Mare. Și mândru că sunt ambasador al aceluiași brand care îi îmbracă pe cei mai buni din handbal.

🐝hummel este reprezentat oficial în România de merasport🏐, o afacere a unor sportivi pur-sânge care își are sediul tot în Baia Mare. Sunt alături de ei și îi port cu fală pentru că știu câtă muncă și pasiune pun în business-ul ăsta făcut din dragoste pentru sportivi.

Baia Mare va fi din nou mare. Minaur va fi din nou de aur! 🏐🏆

Cu 💫❤️, Mihai Morar”.