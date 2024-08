În weekend am tot circulat prin cartierele din Baia Mare! Impresie jalnică in ceea ce înseamnă curățenia de pe domeniul public băimărean! Pubele publice arată groaznic si oamenii sunt nemulțumiți! Coșurile stradale sunt pline si conțin resturi menajere, semn ca unii indivizi nu cunosc rolul lor! Mai grav! Am coborât din Firiza si imaginea jalnica trenează pe zona turistică băimăreană! Nu este posibil așa ceva! Se vede ca s-a schimbat conducerea la nivelul primăriei. Și se observă ca pestele de la cap se impute! Imaginile de fața sunt de prin Firiza! Dar așa este si pe Dragoș Voda! Acolo conlocuitorii romi ii enervează pe cetățeni prin modul în care lasă in urma lor zonele de colectare a gunoiului menajer!

Oare vede cineva? Sau acțiunile de imagine pe bani publici primează?

Radu TOLAS