Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a lansat, vineri, Ruta Cultural-Turistică „Meşteri populari şi meşteşuguri tradiţionale din România”, în cadrul Târgului de Turism al României.

„Astăzi lansăm ruta ‘Meşteri populari şi meşteşuguri tradiţionale din România’, din care fac parte consiliile judeţene din Suceava, Maramureş, Neamţ şi Botoşani. Cu această ocazie, vreau să vă anunţ că am reuşit să lansăm această rută şi în Republica Moldova, ea devenind o rută transnaţională”, a afirmat Tudoriţa Lungu, secretar de stat în minister, prezentă la eveniment.

La rândul său, Daniel Leş, meşteşugar din Maramureş, a arătat că turiştii sunt foarte interesaţi să experimenteze şi să încerce cu mâna lor meşteşugurile din zonele tradiţionale.

„Cred că noi, românii, avem meseria ţesută pe noi, uitaţi-vă la hainele tradiţionale, fiecare cusătură spune ceva. Turismul românesc are nevoie de acest traseu, fiecare turist care ne calcă pragul să experimenteze, să pună mâna. Suntem datori să ducem cu noi aceste valori, să educăm tânăra generaţie. Sunt valorile româneşti, trebuie să ţinem la meşteşug. Fără meşteşugari, România nu ar mai fi ce este. Am fost la Washington, la New York, peste tot am fost şi suntem nişte ambasadori, ducem istoria ţesută pe noi”, a spus Leş.

El a îndemnat românii să-şi păstreze valorile, să se îmbrace cu haine româneşti, în portul popular.

Romexpo organizează, în perioada 10-13 noiembrie, în parteneriat cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România şi Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism, Târgul de Turism al României – ediţia de toamnă.

Evenimentul are loc în pavilionul B1 al Centrului Expoziţional Romexpo şi înregistrează un grad de internaţionalizare de 27%, la târg fiind prezenţi reprezentanţi din nouă ţări: Bulgaria, Canada, Egipt, Israel, Japonia, Maldive, Palestina, România şi Turcia.

Conform unui comunicat al organizatorilor, la această ediţie a TTR, 86 de companii vor veni cu mega oferte pentru vacanţele din perioada sărbătorilor de iarnă. Nu lipsesc „reducerile considerabile” pentru destinaţiile exotice recomandate de Revelion, dar nici promoţiile pentru cazare în staţiuni montane celebre pentru zilele de Crăciun.

„Cei care adoră magia sărbătorilor de iarnă şi decorurile de poveste pot beneficia de oferte atractive la vacanţe de tipul city-break la Târgurile de Crăciun din cele mai populare oraşe europene: Paris, Praga, Viena, Budapesta, Amsterdam, Berlin. Pe lângă promoţiile de sărbători, pasionaţii de călătorie mai pot achiziţiona cu reducere de până la 50%, pachete turistice all inclusive sau de tipul demi-pensiune pentru vară în: Bulgaria, Turcia, Egipt, Grecia, Tunisia, Croaţia şi Dubai, bilete de avion şi chiar sejururi în Delta Dunării, pe litoralul românesc sau în cele mai frumoase zone de munte din ţara noastră. De asemenea, cei interesaţi găsesc la #TTR2022 şi pachete promoţionale la călătoriile către destinaţii exotice, precum: Maldive, Thailanda, Punta Cana, Mauritius, Cancun, Bali, Zanzibar sau Seychelles”