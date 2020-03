MULȚUMIM DIASPORA!!!!

Vreau sa le multumesc PUBLIC , tuturor romanilor stabiliti in Italia , care s-au intors in tara in ultimele 2 saptamani ! Sunt MANDRU de voi si va si spun pt ce, dragii mei :

1. Pt ca nu ati respectat carantina impusa in Italia, in zonele de risc, decretate zone rosii de 2 saptamani de zile, si ATI FUGIT in Romania ! 👍🏻

2. Pentu ca …la granita ATI MINTIT din ce zone veniti ! Nu doar din ce zone….., ati declarat chiar ca veniti din Germania sau Franta ( foarte multi dintre voi )!👍🏻

3. Ca multi dintre voi , ajunsi aici si bagati de catre autoritati in carantina , la domiciliu, NU ATI RESPECTAT NICI AICI CARANTINA…., si aici ati fugit, si v-ati plimbat …., fara nici un stres ! 👍🏻

4. Ca nu v-ati gandit nici o secunda , ca majoritatea dintre voi, aici, ACASA, aveti copii si parinti , exact categoriile de persoane care ar trebui PRIMELE protejate de acest virus si de orice alta boala ! V-ati pus pe voi pe primul loc si atat ! 👍🏻

5. Nu ati facut nici o comparatie intre sistemul sanitar romanesc si cel italian , intr-o situatie de CRIZA ! 👍🏻 (la faza asta ….cred ca am chiar pretentii , ma scuzati )

6. Va multumim frumos , pt ca absolut toate cazurile de CORONAVIRUS confirmate, pana acum in Romania au legatura cu voi ! Toti sunt persoane care au declarat ca au fost in compania unuia dintre voi sau in apropierea voastra sau cu voi in acelasi avion ….sau 😡 combinatii de 3 luate cate

5 …., toate cu legatura cu Italia si cu persoane venite de acolo )👍🏻

„Come si dice” 🤔 peste câteva luni poate nu o sa mai suportati aerul din România!! 😤😤🤢🤮 🤮

