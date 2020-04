Anunțul președintelui Klaus Iohannis că va stimula cadrele medicale cu un stimulent de 500 de euro lunar în această perioadă a fost primit cu scepticism de cei care sunt în prima linie a luptei cu coronavirusul.

Mulți medici dedicați au postat pe rețelele de socializare mesaje către președintele Klaus Iohannis prin care refuză banii spunând că ar fi „mită”. Este și cazul Ralucăi Achim, medic din Cluj.

„Domnule presedinte Klauss Iohannis

Ma numesc Raluca Achim. Sunt medic de familie in Romania. Sunt cetatean roman.

Indeplinind aceste doua calitati, va anunt pe aceasta cale ca REFUZ sa primesc MITA 500 EUR pentru a-mi face meseria in vremurile acestea grele prin care trecem cu totii. IMPREUNA.

ACCEPT insa: manusi, masti adecvate si PROTOCOALE conform recomandarilor OMS, astfel incat cetatenii romani de pretutindeni sa stie ca beneficiaza de acelasi standard in domeniul sanatatii.

DORESC sa ma implic alaturi de d-voastra si toti concetatenii nostri- indiferent de culoarea sau apartenenta: politica, etnica, rasiala sau sexuala – in incercarea de a avea o sansa reala la UNITATE.

02.04.2020 Cu respect .

dr Raluca Achim”, este mesajul medicului.