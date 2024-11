După un sezon plin de provocări și adrenalină, moroșenii Nicolai Tand și Sorin Brotnei au fost desemnați marii câștigători ai sezonului 7 Asia Express. Cei doi au reușit să se impună în marea finală desfășurată alături de Ioana State și Mane Voicu, într-o competiție intensă și plină de momente memorabile. Nicolai Tand și Sorin Brotnei au demonstrat pe parcursul sezonului că sunt o echipă puternică și bine sudată, impresionând atât publicul, cât și pe ceilalți concurenți cu determinarea și spiritul lor de echipă.

„Scriu asta printre lacrimi. Asia Express a fost calatoria vietii mele.

Am vazut inca o data ca adevarata forta vine din prietenie. Am vazut inca o data ca niciun vis nu este prea mare și nicio provocare prea grea daca ai langa tine omul potrivit.Am vazut inca o data ca in viata trebuie sa lupti pana la capat.

Oamenii se cunosc cu adevarat in situatii limite, se cunosc cu adevarat “la greu”, pentru ca “la bine” cu totii suntem prieteni.

Multumim familiei si celor care ne-au fost alaturi.

Multumim echipei si ii felicitam pentru toata munca uriasa care nu se vede la televizor. Multumim tuturor oamenilor pe care i-am cu oscut pe Drumul Zeilor, pentru toate lectiile pe care le-am invatat de la ei.

A fost FANTASTIC si sunt extrem de norocos pentru tot ceea ce am trait. N-am cuvinte sa descriu tot ce am trait.

Octavia, Adriana, Ana, Marius ati fost parte din echipa noastra! ASIA EXPRESS CONTINUA!”, scrie Tand Nicolai pe pagina de facebook.