Municipiul Baia Mare trece în ultimele zile printr-un amplu proces de curățenie. Startul a fost dat odată cu ridicarea mașinilor abandonate pe domeniul public, iar acțiunea continuă în forță.

„Dragi băimăreni care vă iubiți orașul la fel de mult cât îl iubesc eu, vă mulțumesc pentru simțul civic și ajutorul pe care mi-l oferiți în demersul de a asigura ordinea și curățenia în Baia Mare. Aștept în continuare să îmi transmiteți unde știți că există mașini abandonate să trimitem echipe să le ridice! Pentru că se lucrează pe turație maximă pentru eliminarea mașinilor abandonate de pe domeniul public. Până târziu în noapte s-a intervenit ieri, iar astăzi de la prima oră echipele au fost la datorie. Ieri am dat startul pentru acest prim pas în ceea ce înseamnă curățenie generală în Baia Mare. Urmează și alte surprize, iar în final o să avem curățenie lună și bec în tot orașul! Vreau să reamintesc că ridicarea lor este făcută respectând procedurile legale, iar mașinile vor fi depozitate în curtea societății Urbis și, după 6 luni, dacă nu vor fi revendicate și nu se vor achita sancțiunile, vor fi valorificate la reciclatori. De nenumărate ori am încercat cu somații, cu vorba bună să îi conving pe cei care le dețin să le elimine de pe domeniul public. Unii proprietari au fost serioși si au ridicat mașinile și le mulțumesc pentru colaborare, alții au ales să desconsidere autoritatea locală. Răbdarea și înțelegerea față de cei care nu respectă comunitatea și regulile de bună conviețuire a ajuns la final. Ordine și curățenie în Baia Mare! Urmează noi acțiuni, despre care am mai vorbit, dar de care acum ne apucăm în forță! Rămâneți aproape”, a spus Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare. .