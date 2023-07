Astăzi este o zi specială

este ziua de naștere a Primarului nostru

Domnul Cătălin Cherecheș.

Domnule primar,

Ziua în care Dumnezeu a hotărât să venim în lumea aceasta văzută atât de minunată, măreață și unică este ziua de care se leagă tot parcursul vieții noastre întregi.

El a hotărât când și unde să ne naștem, în ce familie, ce părinți să avem și ce misiune să împlinim.

Iată, de ce noi creștinii Îi mulțumim lui Dumnezeu în ziua în care ne-am născut, pentru darul vieții și pentru toate darurile cu care ne-a împodobit când am venit pe lume. Ii mulțumim pentru părinții ce ni i-a dat și pentru tot ce s-a întâmplat în mod minunat în viața noastră.

Îi mulțumim și pentru cele care în mod pedagogic a îngăduit să le petrecem, cum ar fi: suferința, atunci când pierdem pe cineva foarte drag, anumite neîmpliniri ori probleme de sănătate, sau oamenii neprietenoși ori nerecunoscători care a îngăduit să apară în viața sau activitatea noastră. Este uman să fim așa și este nobil ca oamenii cărora Dumnezeu le-a dăruit mult să dăruiască și ei mult: iubire, iertare, solidaritate, bunătate, înțelepciune, jertfă, neodihnă, responsabilitate și grijă pentru ceilalți.

În această lumină se privesc, se chivernisesc și apoi se dăruiesc celorlalți darurile primite de la Dumnezeu după cuvintele părintelui Nicolae Delarohia „Dăruind vei dobândi”.

Așa te știu și de aceea îți scriu astăzi aceste gânduri, ca de la un părinte și slujitor al slujitorilor lui Dumnezeu și al poporului Său și prieten și frate mai mare al tău.

Dumnezeu ne dăruiește în viață mulți oameni frumoși și buni care fac parte din familia mare a sufletului și inimii noastre de creștini și ființe sociale care trăiesc în dialog și comuniune.

Dintre aceștia se desprind puțini, foarte puțini care devin prieteni și rămân undeva în inimă noastră ,într-un loc tainic, unde nu pătrund decât cei care au lumina credinței în Dumnezeu și iubesc neamul, țara și biserica.

Așa s-a înfiripat prietenia noastră, pentru că a fost vorba de comoara inimii. Comoara inimii noastre au fost oamenii și au fost tinerii, viitorul neamului nostru cel nobil și creștin.

Dumnezeu ne-a adus împreună să facem lucruri pentru ceilalți și așa am înțeles să-i mulțumim, făcând și lucrând pentru ceilalți.

De departe, cea mai frumoasă și binecuvântată realizare împreună a fost organizarea Întâlnirii Tinerilor Ortodocși, în Baia Mare.

Prima, cea din 2013, regională și a doua, cea din 2014, națională, cu participare internațională, care a dus în Baia Mare peste 3500 de tineri din toată țara și din mai multe țări din lume, inclusiv tineri creștini din Palestina, Țara Sfântă.

Au fost în septembrie 2014 trei zile sublime, pline de lumină, credință, pace adevăr, măreție și mărturisire avalorilor creștine și identitatii românești, iar Baia Mare s-a umplut de tinerețe și de frumusețe și a devenit locul unde s-au aprins flacăra reuniunilor cu tinerii în toată România Creștină!

Ce poate fi mai frumos și înălțător să-l vezi pe Înaltpreasfințitul Părinte Iustinian, părintele nostru, vorbind celor 3500 de tineri care au umplut incinta sacră a Catedralei noastre din Baia Mare, picurându-le bunătate, bucurie, pace, credință și înțelepciune, rostite cu har și venite parca dintr-o altă lume pentru lumea frumoasă a tinerilor.

Am purtat împreună în toți acești ani povara frumoasă și nobilă a înălțării Sfintei noastre Catedrale, pe care să o dăruim lui Dumnezeu în Treime, Neamului nostru, Bisericii noastre maramureșene și băimărenilor ca ofranda cea mai de preț a vieții noastre și monumentul care va deveni emblema orașului și de ce nu Slava lui Dumnezeu a Neamului Românesc și a Credintei Ortodoxe Strămoșești.

Pentru toate acestea mulțumim astăzi lui Dumnezeu care ne-a dăruit viață, putere, înțelepciune, dragoste și responsabilitate să ne împlinim bine și cu conștiința de români și creștini, că vor fi de folos oamenilor și vor dăinui peste veacuri.

Astăzi, de dimineață când m-am trezit, acestea sunt gândurile care mi-au venit și se spune în cărțile părinților înțelepți ai Bisericii că primul gând frumos și luminos care îți vine după ce te-ai trezit la lumina zilei este de la Dumnezeu și trebuie să îi dai curs ca să nu se piardă și să fie înlocuit de gânduri omenești și trecătoare.

Așa m-am hotărât să le prind într-un buchet și să ți le dăruiesc cu drag împreună cu rugăciunile mele către Dumnezeu la acest popas unic când împlinești 45 de ani, un număr atât de frumos al deplinei maturități și cu atât de multe realizări pentru comunitatea băimăreană, pentru bătrâni și tineri, pentru credincioși și m-ai puțin credincioși, într-un cuvânt pentru oameni, trăind și lucrând printre ei și pentru ei.

Îți doresc în nume personal și al părinților bisericii noastre împreună cu mine slujitori, precum și în numele credincioșilor noștri: Ani mulți și buni! împreună cu toți cei dragi inimii și sufletului tău, cu sănătate multă și deplină, putere de muncă, înțelepciune, răbdare, iubire și iertare, pe care să le poți dărui celor care au nevoie de ele, iar Dumnezeu în care crezi cu tărie, să te ocrotească mereu și să-ți fie călăuză, inspirându-te cu harul și Lumina Lui să poți duce la îndeplinire toate responsabilitățile încredințate și pe deplin asumate.

Rugăciunile mamei care sunt neîncetate și de Dumnezeu ascultate să te însoțească mereu, iar de sus, din lumina cerului, care este plin de îngeri și sfinți, unde este și tatăl tău, părintele nostru cu viață sfântă, Înaltpreasfințitul Părinte Iustinian, să te vegheze și să ne vegheze pe toți cei ce l-am avut Părinte drag și unic cu statură de Patriarh biblic și înțelepciune filocalică care a pus multe și cele mai importante cărămizi la ctitorirea persoanei noastre și a atât de multor oameni mari sau oameni simpli și obișnuiți, dar iubitori de lumină, adevăr, credință, Dumnezeu, Biserică, Țară și Neam Românesc.

La mulți ani binecuvântați de Dumnezeu cu sănătate și ajutor sfânt în toate!

Baia Mare

7 iulie 2023

† IUSTIN

Episcopul Maramureșului și Sătmarului