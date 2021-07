Aniversarea zilei de naștere este un moment de bucurie și de reflecție.

Bucuria o trăim cu intensitate pentru că suntem și pentru ceea suntem: oameni între oameni și oameni pentru oameni. Omenia și mărinimia fac diferența între oameni.

Acestea arată calitatea unui om și noblețea sau aristocrația lui. Astăzi, în goana unei lumi care pare că nu știe încotro merge, nimeni nu mai vorbește despre calitățile ce trebuie să le aiba un lider care este chemat să slujească comunitatea.

El trebuie să fie născut, nu făcut. Născut și crescut în mijlocul comunității unde în formarea și pregătirea lui pentru viață să fi văzut plusurile și minusurile comunității respective. Când viața și societatea îl cheamă să o slujească, atunci el va sti să o iubească și prețuiască și-i va întoarce dragostea arătată prin jertfă și sacrificiu, prin dăruire și lucrare în slujba ei, zidite pe dragostea care îl leagă de loc, de oameni, de prieteni, de valori și tradiții, de credință și de Dumnezeul în care crede și pe care-L cinstește comunitatea respectivă.

Acestea toate le găsim la primarul nostru, Domnul Cătălin Cherecheș.

Ne cunoaștem de o viață, atâta cât am trăit-o până acum.

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat și slujirea la care ne-a chemat. Îi mulțumim pentru că ne-a adus împreună și ne-a inspirat să facem atât de multe lucruri pentru orașul nostru. Catedrala noastră – o ctitorie pentru veșnicia neamului și a credinței în Dumnezeu – este tezaurul sacru la care am lucrat împreună și ca persoane, dar și ca instituții, din iubire față de orașul nostru frumos, spre a-i dărui un monument de arhitectură pe măsura frumuseții lui, din prețuire și cinstire față de băimăreni, și nu în ultimul rând, din iubire fără de Dumnezeu și neamul nostru creștinesc, nobil și atât de cuminte, tolerant, frumos și curat la suflet și credință si de o normalitate cuceritoare.

Tinerii noștri atât îndrăgostiți de valorile noastre sfinte și care arată o mărturie unică a credinței în Dumnezeu, a vieții firești trăite în bucurie, ca dar de la Dumnezeu prin afirmarea, promovarea și apărarea normalității, a credinței și a valorilor noastre sfinte, au avut în noi doi personal, doi prieteni, iar instituțiile pe care le slujim, au arătat că le pasă de ei.

Evenimentul cel mai frumos și grandios în Ortodoxia Românească – prima reuniune a tinerilor ortodocși din România Creștină, s-a născut în urma discuțiilor dintre noi doi și apoi a devenit realitate prin organizarea primelor întâlniri ale tinerilor – cea din 2013, regională cu participarea a 1300 de tineri din mitropolia noastră și apoi cea națională, cu participare internațională și cu aprobarea și binecuvântarea Sfântului Sinod al BOR – din 2014, cu participarea a 3500 de tineri. Câtă bucurie, câtă frumusețe, câtă tinerețe, cât entuziasm și ce forță extraordinară au arătat tinerii noștri atunci și după aceea, pentru că – povestea de dragoste între Hristos și tinerii creștini din România – începută în Maramureș, la Baia Mare, a continuat și continuă. Ei au spus răspicat „Noi suntem Biserica!”

Iată de ce simt nevoia să-i transmit acum, la ceas aniversar, în numele meu personal, al slujitorilor lui Dumnezeu indiferent de confesiune, al băimărenilor și în mod special al tinerilor, tânărului nostru primar, bărbat adevărat, mare român și bun creștin, Domnul Cătălin Cherecheș, sincere și prietenești urări de sănătate multă, alese realizări duse la bun sfârșit din cele pe care și le-a propus și de care este nevoie pentru orașul nostru, tinerețe fără bătrânețe și multă înțelepciune în slujirea oamenilor, a comunității noastre, a culturii și valorilor care ne definesc și a familiilor care au nevoie de sprijin și ajutor.

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că, într-o lume care se urâțeşte de la o zi la alta, prin abandonarea valorilor, românii în general și noi maramureșenii și băimărenii, în mod special, avem bărbați destoinici, iubitori de valori naționale, iubitori de popor și mai presus de toate, iubitori de Dumnezeu. Maramureșul așa a fost, așa va fi și așa trebuie să rămână în veci! Așa este CĂTĂLIN CHERECHEȘ în mod natural, firesc și simplu, pentru că s-a născut într-o familie nobilă și pentru că are o mamă nobilă, cu o misiune la fel de nobilă, aceea de a vindeca și alina suferința oamenilor.

La mulți ani, Domnule Primar!

La mulți ani, OM adevărat și Prieten adevărat!

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a adus împreună și ne-am fost mereu alături!

Îți mulțumesc că mi-ai fost alături la trecerea unui important prag din viața mea – 60 de ani.

Dumnezeu să te ocrotească, să te însoțească și să te inspire în tot ce faci spre binele, frumosul și folosul cetății noastre de suflet – Baia-Mare. Amin!

Baia Mare,

7 iulie 2021.

+ I U S T I N

Episcopul Maramureșului și Sătmarului