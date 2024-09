La mulți ani, Baia Mare!

La 677 de ani de la prima atestare documentară a orașului nostru am participat la ședința festivă a Consiliului Local. În cadrul evenimentului, care a coincis cu startul Sărbătorii Castanelor, au fost acordate și diplome pentru cei mai tineri cetățeni de onoare ai municipiului.

Știați că am avut o instituție care a funcționat în orașul nostru peste 400 de ani? Monetăria din Baia Mare era una dintre cele mai importante din Transilvania și Ungaria, datorită mineritului din zonă, realizând în anul 1463 venituri de peste 20.000 de florini. Prin comparație monetăria din Buda obținea un venit de 8.000 de florini, iar cea din Sibiu, 6.000 de florini. Tot în orașul nostru am avut număr însemnat de meşteşugari, independenți sau organizați în bresle: aurari, argintari, măcelari, dogari, croitori, brutari, blănari, cizmari etc.

Analizând trecutul, trebuie să fim atenți la cum ne vom construi viitorul. Avem nevoie de o administrație suplă și eficientă, mai aplecată spre cetățeni și spre nevoile lor și de oameni pregătiți și bine intenționați în instituții publice.

Totodată, consider că această sărbătoare a orașului ar trebui regândită, atât din punct de vedere al costurilor, dar și al tipurilor de evenimente, astfel încât să fie cât mai reprezentativă pentru oraș și pentru cetățeni.

„Mutuus Amor Civium Optimum est Civitatis Firmamentum” sunt cuvintele de pe sigiliul orașului, al cărui tipar, lucrat din argint într-un atelier transilvănean în secolul al XIV-lea, a fost furat de la Muzeul de Istorie și Arheologie din Baia Mare în urmă cu mai bine de 13 ani, infracțiune care s-a prescris între timp.

Dragostea dintre cetățeni este suprema tărie a orașului. Așa se traduce inscripția de pe sigiliu. Cuvinte după care ar trebui să ne ghidăm pentru a avea o comunitate puternică, care să creeze un viitor cel puțin la fel de măreț ca trecutul.

La mulți ani, Baia Mare! La mulți ani băimăreni, oriunde v-ați afla!

Brian Cristian – deputat de Maramureș