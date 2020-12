Europarlamentarul Cristian Ghinea, un apropiat al liderului USR Dan Barna, a transmis public, via Europa FM, iniţiativa formării unei coaliţii de guvernare de dreapta şi invită PNL la discuţii chiar de luni.

„Vom invita PNL la discuţii pentru a pune bazele unei coaliţii de guvernare, avem cele 40 de angajamente USR Plus din campanie, le vom declina foarte curând în măsuri concrete pentru primele 100 de zile şi pentru primul an de guvernare. Cred că nu trebuie să permitem AUR să crească. (…) Noi nu intrăm la guvernare de decor, dar este prea devreme să spunem ce ministere dorim. Suntem dispuşi la compromis, e evident că premierul va trebui să fie agreat de PNL şi USR Plus, dacă trebuie să fie musai Ludovic Orban sau Dacian Cioloş o să vedem”, a declarat Ghinea.

În negocierile cu PNL, USR Plus are câteva priorităţi:

„Primele reforme: tăierea pensiilor speciale pentru parlamentari şi pentru aleşii locali, care trebuie făcută în următoarele două săptămâni (…), trebuie să avem o reaşezare a modului în care se redistribuie banii publici pentru localităţi, (…) avem din nou zero taxe pe salariul minim, o măsură anti-sărăcie care este adevărata revoluţie socială în România”.