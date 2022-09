Sfârșit tragic pentru o tânără de 18 ani din județul Maramureș, care s-a aruncat marți după-amiaza de la etajul 12 al unui bloc din Cluj-Napoca. Fata nu a avut nicio şansă de supravieţuire: medicii legişti vor stabili cauza decesului, iar poliţiştii au deschis o anchetă. Tânăra a lăsat un bilet sfâşietor de adio, în care şi-a explicat gestul: „Nu depresia sau greşelile m-au ucis. A fost lumea egoistă şi dezgustătoare în care a trebuie să trăiesc”.

Potrivit IPJ Cluj, polițiștii au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi aruncat de la etajul unui bloc. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că este vorba despre o tânără de 18 ani, din județul Maramureș, pentru care medicii au pronunțat decesul. Aceasta s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc.

Bilet sfâşietor de adio, lăsat de tânăra care s-a aruncat de la etajul 12:

„Sper că vă veţi aminti de mine …. Sper că vă veţi aminti de mine privind la cer în miez de noapte, la fiecare stea sau nor şi fiecare strop de ploaie, pentru că acestea erau lucrurile mele preferate. Şi nu aplecaţi urechea la gurile rele care vor spune despre mine fel de fel de lucruri, chiar şi când voi fi moartă. Să vă fie milă de ei, căci sufletele lor sunt făcute din venin şi vieţile lor sunt la fel de mizerabile cum a fost a mea, Ei mă vor invidia, pentru că am avut curajul să fac ce ei nu au putut niciodată. Mă veţi uita în câţiva ani. Dar să nu uitaţi niciodată că am fost înconjurată de oameni care au râs de durerea mea, care m-au făcut să simt că nu însemn nimic doar ca să se simtă mai bine. Oameni care m-au părăsit când aveam cea mai mare nevoie, care m-au rănit doar pentru că li se părea amuzant. Oameni care vor râde când mă vor vedea în sicriu. Viaţa mea s-a spulberat, în timp ce aproape toţi cei în care am avut încredere mi-au sfâşiat sufletul, bucată cu bucată, până ce nu a mai rămas nimic. Durerea a fost prea mare pentru mine. La final, nu depresia sau greşelile m-au ucis. A fost lumea egoistă şi dezgustătoare în care a trebuit să trăiesc”, a scris pe Instagram tânăra, înainte să recurgă la gestul extrem.

Trupul tinerei va fi transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cauzei decesului. Potrivit Mediafax, polițiștii fac verificări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul și au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.