Paula Seling a lansat ”Inima ce inimă mi-a dat”, o piesă dedicată mamelor. Dă-i play aici!

”Trebuie să recunosc că m-am străduit să scriu o piesă pe versurile primite de la o prietenă timp de mai bine de un an. Începeam o idee, nu îmi plăcea. Ca meșterul Manole, ce lucram azi, mâine stricam și o luam de la capăt. Pur și simplu nu a vrut sa vină inspirația. În urma cu doua săptămâni, însă, mi-am propus să nu ies din studio dacă nu scriu ceva. Am scris… L-am chemat producătorul meu muzical, pe Alexandru Gorgos, care a spus: «interesant, dar nu e ce trebuie».

M-am «enervat» pe mine. Am șters totul și mi-am propus să o iau de la zero, din nou. Am citit versurile poeziei «Mama», de Traian Dorz, și muzica a început să curgă. În cinci minute am scris strofa și bridge-ul și am chemat din nou producătorul, să aflu o părere. A spus «Wow… Asta e!» Cinci minute mi-a luat, comparativ cu un an. Piesa a fost gata scrisă și înregistrată într-o zi și jumătate. Povestea ei, însă, continuă.

”Am vrut neapărat ca pianul să fie interpretat de Mark Oselski. Inițial a spus că nu are timp nici măcar să asculte piesa până peste o săptămână. Am insistat și cred că și el s-a bucurat că am făcut-o. A înregistrat pianul în câteva ore, dimineața următoare. Apoi Camerata Chișinău a spus «da» pentru înregistrarea coardelor și a remarcat diversitatea înlănțuiri armonice. Ne-am bucurat mult. Am trimis piesa lui Oleg Butnaru, iar Ina Butnaru a venit imediat cu un scenariu care m-a făcut să plâng.

Am făcut bagajul și am plecat la Baia Mare să filmam toate trei fetele – mama, fiica și nepoata – mesajul a trei generații pentru toate mamele pământului”, povestește Paula Seling