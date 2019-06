Mesaj pentru toţi românii de la Andrei Radu, căpitanul naţionalei României U21, după ce reprezentativa de tineret a fost eliminată de Germania, în semifinalele Camionatului European.

Reprezentativa de tineret a României a pierdut joi seara, 2-4, semifinala jucată la Bologna, la Campionatul European, în faţa a 20.000 de români care au luat cu asalt tribunele.

La două ore după meci, Andrei Radu, portarul şi căpitanul echipei antrenate de Mirel Rădoi, şi unul dintre cei mai buni jucători ai României la acest turneu final, a postat un mesaj emoţionant pe pagina sa de Facebook. Mesajul e adresat tuturor românilor, după o competiţie în care reprezentativa ţării noastre a fost marea surpriză.

Tricolorii mici s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi au jucat prima oară în penultimul act al unui turneu final.

„Nu s-a terminat cum ne-am dorit, am fi vrut mai mult, adica totul pentru ca asa suntem noi. Atat s-a putut, din pacate. Eu sunt sigur ca vom mai trai astfel de veri, vom lupta si ne vom bucura din nou impreuna.

Cu ce ramanem dupa acest turneu? Cu mandria ca v-am avut alaturi de noi si ca impreuna ne-am simtit invincibili. Am privit fiecare adversar in ochi cu mandrie, i-am aratat ca nu ne temem, l-am facut sa simta ca Romania e puternica! Am spus la inceput ca Romania va uimi la acest turneu. Asa a fost, dar am realizat asta impreuna. Atunci cand am simtit ca nu mai putem, am primit energie de la voi. Am jucat toate meciurile cu inima! Ne-ati facut sa ne simtim eroi, dar nu stiti ca fiecare dintre voi a fost un erou pentru noi.

Un capitol din cartea de istorie s-a incheiat azi, dar urmeaza altul si apoi altul. Nu ne vom opri aici, va promitem asta! Suntem Romania si nu exista adversar mai mare decat visul nostru: dorinta de a face performanta! Aveti incredere!

HAI ROMANIA!”, a scris Andrei Radu.