Claudiu Ionescu, un polițist din Hunedoara și bun prieten al comisarului Traian Berbeceanu, actual șef de cabinet al ministrul de Interne, a făcut dezvăluiri incredibile într-o postare pe Facebook.

„Traian Berbeceanu, mărirea si decăderea unui zeu.

Dragul meu, fost prieten,

De 6 luni ești șeful de cabinet al ministrului Afacerilor Interne, cel care s-a făcut remarcat prin multe gafe si care trebuia demis de mult.

Mii de polițiști si pensionari militari si-au pus speranțele în tine, crezând ca odată ajuns acolo vei reforma ministerul și vei face dreptate pentru toți.

S-au înșelat amarnic, acel Cattani de Romania e doar o poveste, scrijelită de un fost polițist într o carte care s-a vândut bine. Naivii nu știu dedesubturile.

Nu ești decât un lacheu ce-i duce zilnic cafeaua lui Vela, care te-a luat în ograda doar pt PR.

Tu știi asta, dar ego-ul ti-a spus ca asa revii în atenția publica si vei putea poate pune presiune pe judecătorii ICCJ sa scapi de inculpare.

*Vreau doar sa mai lucrez 2 ani la locul meu de munca, timp în care sa redevenim cei mai buni din țară și sa pornim ceea ce numesc eu, reformarea politiei*

Asta mi-ai scris ultima data si te-am crezut. Tu te-ai pensionat rapid sa prinzi pensia babană de șef si te-a durut în cot de fosta ta echipa, care s-a destrămat in 4 zări. Iar despre reformarea poliției am văzut ce ai făcut in 6 luni, de când ești sef de cabinet: NIMIC.

Oare știe lumea ca faptele pentru care ești inculpat se prescriu în 2 ani și vei lua 100.000 de euro drepturi salariale neacordate? Tu cu Mureșan, Cean si Munteanu, cei care te-au băgat la zdup?

Si că toată bătălia ta cu ei este doar o reglare de conturi între găști, pentru putere. Ce păcat că mi-am dat seama de asta mult mai târziu.

Tocmai de aceea, dezamăgirea mea este cu atât mai mare, fiindcă am avut o percepție foarte buna in ce te privește, am crezut in profesionalismul tău, motiv pentru care m-am expus in fata șefilor, a colegilor, susținându-te, pierzând credibilitate, funcția, onoarea, etc, pentru ca acum, sa-ti citesc „glumitele” postate si știind că în spatele acestora te amuzi copios, de la înălțimea funcție onorabile de șef de cabinet al ministrului, când vezi câți pupincuriști se reped sa-ti aprecieze poantele tale seci si limbajul suburban.

Târziu am aflat si ca ai terminat o facultate obscura in Petroșani, ca ai scris pentru un un ziar si apoi, hop-țop, ai fost angajat in politie, tatăl tău fiind adjunct la circulație. Ai ajuns la judiciar unde te-a luat sub aripa Lavu, viitorul socru.

Prietenii știu de ce…

E plina Romania de nevinovați.

Oare in ce țară UE șeful de cabinet al ministrului de interne este inculpat pentru fapte de corupție?

Iti scriu ca umbla vorba prin târg ca spui lucruri trăsnite despre mine si trebuie sa reacționez. Înainte de lipirea ta de PNL ai mai cochetat cu politica. Prin 2018 l-ai susținut pe doctorul Blendea, prietenul tău, la primăria Deva, din partea ProRomania. Te-ai pozat cu el pe un afiș electoral in speranța ca PSD- ul si gașca lor te vor ajuta in instanta.

La sfârșitul lui 2019 te-ai întâlnit cu o protejata de-a lui Barna, negociind cu ea intrarea în USR. Auzind ca are probleme cu mine te-ai apucat sa îndrugi prostii, ca mi-am bătut fosta soție si am dat-o afara din casa. Si multe alte mizerii…

Trebuie sa știi ca niciodată nu am lovit o femeie si era doar problema noastră si nu a ta.

Iar mizeria asta spusa de tine e o mare minciună.

Am auzit ca în cartea aia a ta, pe la pagina 204, spui ca nu-ți explici de ce am ieșit în strada sa te apar, ca nu ma cunoșteai?

Am înțeles ca vroiai sa minimalizezi lupta mea ca sa te scot din arest, dar chiar asa, Traian, nu ma cunoșteai?

Oare cine ti-a dat pontul in februarie 2006 pentru marele dosar Hydra, cine ti l-a adus pe U.N la DIICOT Hunedoara sa-ti toarne mecanismul de furt din combinatul siderurgic si complicitatea paznicilor cu lumea interlopa din Hunedoara?

Oare cine a făcut flagrantul de la casa lui Samsonel, de pe malul răului Cerna, când s-au găsit 45 de tone de ferosiliciu?

Oare cine a făcut flagrantul pe Halda de Zgura când au fost găsite mai multe rabe încărcate cu fier?

Oare cine te-a dus sa te întâlnești cu Pațan, directorul SC Arcelor Mittal, sa punem țara la cale? Tu cu procurorul Diana Pecincu, eu cu asp.Cristurean Aurel?

Oare cine a rezolvat cele 80 de dosare cu AN după ce mi le-ai restituit pe cale ierarhica si nu au fost lipite de dosarul Hydra? Ca de, după ce te-au avansat șef la DIICOT Alba si răspundeai de 5 județe, nu mai aveai de ce sa te agiți?

Oare cine răspunde de faptul ca după 15 ani dosarul Hydra nu e judecat si se vor prescrie faptele, iar cei inculpați vor câștiga la CEDO bani din cauza faptului ca statul nu i-a judecat cu celeritate, într-un dosar care a costat statul roman 6 milioane de euro? A cui e vina, Traian, ca în afara de probatoriul făcut de noi, cei de la Poliția Hunedoara, nu ați făcut nimic in dosar?

Poate ai uitat, eu nu.

Sa-ti zic de ce am iest în strada sa te apar…nu pentru tine, Traian, am făcut-o pentru toți polițiștii abuzați, ca nu suport abuzurile. Te-am susținut potrivit principiilor firești, în care au fost călăuziți polițiștii in general, în școlile absolvite, ce se caracterizează prin … Onoare.. Respect.. Corectitudine.. Cinste .. Fidelitate …Confidențialitate … Profesionalism …. Patriotism .. si ma opresc, pentru ca știu ca te plictisesc astfel de caracteristici specifice unui bun polițist, care pentru tine, sunt doar simple cuvinte. Și oricum tu nu ai o zi de scoală militara făcută.

Cât de naiv am fost și cât am plătit pentru asta, doar eu știu. Cert e ca din acel moment s-a pornit urgia împotriva mea: cercetări prealabile, izolat la serviciu, pus la dispoziție, mutat, retras avizul de acces la informații clasificate, etc. Probabil asta a fost destinul meu, trebuia sa trec prin asta ca sa ajung ce sunt acum. Am muscat din țarâna pentru a învăța lecția mândriei si al ego-ului.

Si culmea, cine si-a bătut joc de mine si m-a îngenunchiat, *doctorul* Dumitru, șeful IPJ Hunedoara, cel pe care l-ai aparat tu din partea SNPPC la IGPR într-o sesizare de-a mea, in 2018. Ce ironica e viața, prin intermediul meu a ajuns Coarnă la tine si tu peste ani l-ai aparat pe cel care m-a făcut sa mușc din țarână, pentru ca te-am aparat pe tine. Karma!

Și nu te mai da nevinovat si ca nu l-ai cunoscut pe Rusu ,zis *Romică*, administratorul SC Uranus Junior 2003 SRL, înainte sa-ti vândă mașina aia subevaluată si nedeclarata in faimoasa ta declarație de avere. Erați prieteni la catarama, încă din 2010 când l-am cercetat eu pentru ucidere din culpă. Prima fraza rostita de el când a intrat la mine in birou a fost..*sunt prieten cu Berbeceanu si joc fotbal cu Dumitru, inspectorul șef*.

Dar asta in episodul următor, când o sa povestesc de legătura ta cu el( condamnat pt furt de motoare din combinat) si Diana Pecincu…marea ta iubire…profesionala.

Dar poate ai onoare si îți dai demisia.

Adevarul e mai presus de orice.

Cu drag, fostul tău prieten.