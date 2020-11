La Conferința de presă ținută marți, 10 noiembrie 2020, la Cotroceni, a avut loc următorul dialog:

„Xenia Croitoru, Antena 3: … Antena 3. Spuneaţi puţin mai devreme faptul că în acest moment virusul se răspândeşte mai repede decât în primăvară şi aveaţi o declaraţie în luna aprilie, mai exact pe data de 28 aprilie. O să vă rog să-mi permiteţi să vă citez. Spuneaţi asa: «Important, după părerea mea, este ca alegerile să nu reprezinte un pericol pentru populaţie. Eu nu o să fiu de acord să facem alegeri, când epidemia încă există şi sunt un număr semnificativ de bolnavi. Îmi doresc să reuşim în toamnă, să avem alegeri locale şi la termen alegeri parlamentare. Dacă nu pot fi făcute în siguranţă, vor fi amânate. Nu voi tolera în nici un caz să avem alegeri sub semnul epidemiei». Vroiam să vă întreb, ce anume v-a făcut să vă răzgândiţi din primăvară şi până acum, când aţi făcut acea declaraţie şi dacă în acest moment ar fi oportun să avem alegeri, în contextul în care am văzut, cazurile de coronavirus cresc de la o săptămână la alta, de la o zi la alta, iar cazurile de la ATI sunt din ce în ce mai multe şi situaţia pare destul de îngrijorătoare. Mulţumesc!

Klaus Iohannis: Vedeţi că, din nefericire, acum în România avem două probleme grave: una de sănătate publică, care este pandemia, şi cu această pandemie ne confruntăm de aproape un an de zile. Însă, între timp, am învăţat multe despre acest virus, între timp ştim ce măsuri se pot lua pentru a încetini răspândirea acestui virus, însă în continuare pandemia rămâne o mare problemă, şi ea va fi rezolvată doar atunci când vom avea un vaccin, numai că nu ştim când va fi momentul acesta. Sigur, în media apar ştiri pozitive despre cum au progresat unii sau alţii cu producerea vaccinului, însă o dată certă în acest moment nu poate nimeni să spună. În acelaşi timp, avem şi o problemă politică. Avem un parlament care este dominat de un PSD care şi-a pierdut orice legitimitate şi guvernul într-o arte se luptă pentru a ţine lucrurile sub control, pe de cealaltă parte PSD-ul în parlament trage permanent frâna de mână şi lucrurile nu pot să fie mişcate aşa cum îşi doresc românii în acest moment. Românii își doresc să avem un Parlament legitim care împreună cu Guvernul lucrează pentru ei, face planuri de viitor, face planuri pentru redresare. Ori cu PSD în Parlament, aceste lucruri funcționează, cum s-ar spune, cu frâna de mână trasă. Iar democrația nu poate fi pusă în paranteză. Nu putem să ne imaginăm să stăm în acest blocaj politic provocat de PSD fără să facem alegeri și fără să știm cum va arăta anul viitor. Și din toate aceste motive, noi suntem acum în situația să organizăm alegeri parlamentare la termen, fiindcă este singura soluție prin care românilor li se poate permite o continuare a demersurilor democratice așteptate. Este singura modalitate prin care românii, în definitiv, își pot alege acum un nou Parlament care să ducă lucrurile mai departe, care să permită construirea unui Guvern puternic în jurul Partidului Național Liberal, împreună cu alte partide democratice, o nouă majoritate care vine și votează măsurile mult așteptate de români și permit ieșirea României și din criza sanitară și din criza politică.”