Glorii ale handbalului feminin românesc din ultimul deceniu au făcut echipă cu extrema Valentina Ardean Elisei, într-un meci de gală, la Bistriţa, unde au jucat în companiei Gloriei, ultima formaţie la care a activat handbalista.

Nume mari ale naţionalei României, majoritatea retrase de câţiva ani din activitate, au format alături de ”Alice” echipa Elisei: Luminiţa Huţupan Dinu, Paula Ungureanu, Narcisa Lecuşanu, Aurelia Brădeanu, Oana Manea, Adriana Nechita, Luciana Popescu, Ionela Stanca, Magdalena Paraschiv sau Valeria Motogna au smuls ropote de aplauze din partea celor peste 1.000 de spectatori.

Tot cam atâţia au văzut meciul din faţa sălii bistriţene, pe un ecran imens.

Elisei Team a fost ”antrenată” de Costică Buceschi, în timp ce Gloria Bistriţa şi-a prezentat cu această ocazie lotul pentru viitorul sezon, cu antrenorul Horaţiu Paşca pe banca tehnică.

Au fost mari emoţii în tribune, dar mai ales în teren, unde Alice Elisei şi gloriile handbalului românesc s-au bucurat de un spectacol pe cinste în compania echipei bistriţene. Scorul a fost 28-28 (17-11), însă a contat prea puţin în faţa fazelor spectaculoase, care s-au încheiat de fiecare dată cu aplauze sau cu scandarea numelor jucătoarelor, al căror talent a încântat iubitorii de handbal ani la rând.

Gloria Bistriţa a fost şi ultima echipă la care a activat Valentina Ardean Elisei, care şi-a anunţat retragerea în luna mai.

De atunci, a împlinit 40 de ani în 5 iunie şi se bucură de amintirile dintr-o carieră impresionantă, de 21 de ani la senioare.

Handbalista a fost parte din mai toate experienţele României la nivel înalt din ultimii 20 de ani, la nivel de club şi cu echipa naţională.

Are toate cele trei medalii obţinute de naţională în competiţiile majore – argintul mondial din 2005 şi bronzul mondial din 2015, plus bronzul european din 2010. S-a retras din reprezentativă în 2019, după 20 de ani în care a jucat sub culorile României, cu un bilanţ de 255 de apariţii şi 915 goluri.

La nivel de club, a fost parte din marea echipă a Oltchimului, care juca finala Ligii Campionilor în 2010 şi cu care câştiga, anterior, Cupa Cupelor în 2007, apoi Cupa EHF cu SCM Craiova (2018), an în care s-a transferat la Gloria Bistriţa.

Valentina Elisei Ardean a adunat numeroase trofee individuale în competiţiile majore de club sau naţionale, iar acum a încheiat un capitol care a adus bucurie peste două decenii iubitorilor de handbal din România şi nu numai.

Alice a jucat, în ordine, la echipele Universitatea Remin Deva, ZRK Knjaz Milos, Oltchim Râmnicu Vâlcea, CSM Cetate Deva, HCM Baia Mare, SCM Craiova şi în ultimii patru ani la Gloria Bistriţa, unde a avut parte zilele trecute de o ceremonie de retragere impresionantă.