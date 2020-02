In conformitate cu Dispozitia nr. 523 din 25 februarie a.c., referitoare la masurile necesare pentru gestionarea Coronavirusului, a Secretarului de stat, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Dr. Raed Arafat, Institutia Prefectului, impreuna cu celelalte institutii membre CJSU iau masuri pentru aplicarea masurii privind izolarea la domiciliu, in locatia declarata la intrarea in tara, pentru persoanele si familiile acestora, care sosesc in Romania din Italia, Regiunea Lombardia si Veneto, situate in afara zonelor in care s-a constituit carantina.

Cetatenii romani care vin din zonele mentionate, precum si rudele acestora care domiciliaza la aceeasi adresa au obligatia de a nu parasi domiciliul declarat pe o perioada de 14 zile de la sosirea in tara.