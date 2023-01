ANAF scoate la vânzare mai multe maşini în perioada imediat următoare. Unele dintre autovehicule vor putea fi achiziţionate prin cumpărare directă, altele prin licitaţie.

Procedura la licitaţie este destul de simplă. În cazul în care o maşină nu se vinde la prima licitaţie, preţul scande cu 25% pentru a doua licitaţie. În cazul în care nici acum nu se vinde, preţul scade cu 25% pentru a treia licitaţie. Dacă nici acum nu se vinde, preţul de pornire nu poate fi mai mic de 50% din primul preţ. ANAF avertizează că în unele cazuri, cumpărătorii trebuie să vină cu o platformă proprie pentru a ridica o maşină pentru că unele dintre ele nu au chei sau acte.

Lista completă:

9 ianuarie

În data de 9 ianuarie, ora 11, la sediul AJFP Tulcea, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile: – Dacia Logan, an fabricație 2006, volan pe stânga, serie șasiu UU1LSDABH35550894. Prețul de pornire al licitației (exclusiv TVA) este de 4581 de lei – Renault Master HD, an fabricație 2000, serie șasiu VF1HDCGK523698557. Prețul de pornire al licitației (exclusiv TVA) este de 7956 de lei – Volkswagen Transporter, an fabricație 2006, serie șasiu WVZZZ7J6X015555. Prețul de pornire al licitației (exclusiv TVA) este de 12295 de lei – Volkswagen Transporter, an fabricație 1997, serie șasiu WVZZZ70ZVH034949. Prețul de pornire al licitației (exclusiv TVA) este de 1688 de lei

16 ianuarie

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, vinde prin licitatie urmatoarele bunuri: – Peugeot 407, an 2004, culoare albastru, serie șasiu VF36D6FZB21083671. Prețul de pornire al licitației (exclusiv TVA) este de 19500 de lei – Seat Altea, an 2007, culoare albastru, serie șasiu VSSZZZ5PZ8R014522. Prețul de pornire al licitației (exclusiv TVA) este de 19200 de lei – cap tractor Iveco Stralis, an 2010, culoare alb, serie șasiu WJMM1VTH40437567. Prețul de pornire al licitației (exclusiv TVA) este de 87000 de lei În data de 16 ianuarie, ora 13, la sediul AJFP Tulcea, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile: – Renault Megane Scenic, culoare albastru, an fabricație 2007, combustibil benzină, putere 110 cp, capacitate cilindrică 1498 cmc, cutie manuală, Euro 3, serie șasiu VF1JM1R0638129031. Prețul de pornire al licitației (exclusiv TVA) este de 6268 de lei

17 ianuarie

În ziua de 17.01.2023 la ora 11:00, în localitatea Călărași str. Eroilor nr. 6-8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri: – Chevrolet Cruze, culoare negru, an fabricatie 2011, rulaj 180.000KM, culoare negru, combustibil benzină, putere 124 CP, capacitate cilindrică 1598 cmc, serie șasiu KL1FJ69E9BK149073, Euro 5, uzură medie. Prețul de pornire al licitației (exclusiv TVA) este de 18573 de lei

19 ianuarie

În ziua de 19 ianuarie, la ora 11:00, in localitatea Călărasi str. Eroilor nr. 6-8, se vor vinde la licitatie urmatoarele bunuri: – Land Rover Range Rover model LM AMC, culoare verde, caroserie break, 5 usi, 5 locuri, an fabricatie 2004, rulaj 300.000 KM, cutie manuală, combustibil diesel, putere 170 CP, capacitate cilindrică 2926 cmc, Euro 3, volan pe stânga. Serie șasiu SALLMAMC44A172526. Prețul de pornire al licitației (exclusiv TVA) este de 23290 de lei