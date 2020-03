Preşedintele Klaus Iohannis anunţă că va începe consultările cu partidele la Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru după ce Florin Cîţu şi-a depus mandatul, chiar înainte de votul în plen.

„Domnul Florin Cîţu si-a depus, astăzi, mandatul de prim-ministru desemnat, un gest politic pe care îl respect. Este o hotărâre care dovedeşte maturitate politică, în contextul complicat provocat de coronavirus. Vreau să subliniez că această decizie nu schimbă cu nimic faptul că România are, în acest moment, un guvern care funcţionează. Guvernul Orban care a dovedit că acţionează cu toată hotărârea şi responsabilitatea şi ia toate deciziile necesare pentru a stopa răspândirea infecţiilor cu noul coronavirus. Datorită acestor măsuri, chiar dacă mai drastice, dar luate la timp, În România numărul infectărilor a rămas destul de mic. Suntem responsabili să găsim cât mai urgent o soluţie democratică la actuala situaţie politică. Aşadar, am decis convocarea consultărilor cu partidele parlamentare pentru mâine, începand cu ora 13. Nu avem niciun mom de pierdut. Solicit imperativ Parlamentului să lucreze cu celeritate, astfel încât săptămâna viitoare să fie învestit un guvern cu puteri depline, un guvern împreună cu care pot să mă dedic 100% combaterii efectelor răspândirii noului coronavirus, având la dispoziţie atunci toate pârghiile pentru a lua măsurile ce se impun. Prioritatea zero în aceste zile este protejarea sănătăţii oamenilor. De aceea, repet: răfuielile şi meciurile politice nu-şi au deloc rostul în actualul context”, a spus preşedintele Klaus Iohannis.

Că o fi așa sau nu, poate fiecare să își dea cu părerea, dar e rău atunci când președintele e cel care face scenariu și propușii pentru funcția de prim-ministru „joacă” după cum le cântă președintele. Știm cu toții că acesta n-are voce, dar se pare că treptat, rămâne și fără cuvânt. Unii vă vedeau ca pe o speranța, ca pe o echipă ce poate guverna și poate repara ce au stricat alții. Se pare că voi stricați și mai tare situația.