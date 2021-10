Weekend-ul 23-24 octombrie 2021 este ultimul din următoarea lună în care suporterii vor putea merge pe stadioane, după ultimele restricții anunțate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, în contextul pandemiei de coronavirus.

Mărturisiri dureroase și mesaj pentru antivacciniști: „Am stat 16 zile la ATI, am trecut pe la poarta Iadului”

Fstul internațional Dănuț Lupu (54 de ani), campion al României cu Dinamo și Rapid, spune că va merge la stadion pentru dery-ul dintre cele două echipe bucureștene, program în această seară, de la ora 20:30, ÎN DIRECT la Digi Sport 1.

Lupu, care s-a aflat în stare gravă din cauza COVID-19, în toamna anului trecut, îndeamnă populația să se vaccineze și le oferă drept exemplu situația prin care el a trecut în 2020, când a fost internat la ATI.

„Ați văzut stadioanele pline în cupele europene… Pentru că aproape toată lumea e vaccinată acolo. Lumea aia nu e încăpățânată ca la noi. Noi, românii, știți cum suntem? ‘Noi nu ne vaccinăm că suntem mai deștepți decât toată lumea, decât toți doctorii din lume, știm noi că vrea oculta mondială să ne omoare cu vaccinul’. Și uite-așa murim pe capete, ca proștii…

Mor de ciudă când îi aud pe-ăștia antivacciniști ce prostii spun… Eu am trecut prin boală și am stat 16 zile la ATI, n-a fost o formă ușoară de COVID, am fost grav bolnav. Eu știu ce e în spitale. Nu doresc nici dușmanilor să ajungă acolo. Am trecut pe la poarta Iadului.

Am slăbit vreo 26 de kilograme… 16 zile în pat… Patru zile intubat… nemișcat, că nu te lăsau… să nu vezi decât alb în jurul tău, tavanul alb, neonul alb, pereții albi… și oamenii albi, că erau îmbrăcați în costumele alea albe de protecție, nu știai dacă sunt femei sau bărbați că nu vorbeau cu noi, munceau ca robii să ne salveze…

Nu vă imaginați ce înseamnă tubul ăla băgat pe gură, în gât, până-n plămân… Tub, nu furtunel… Și să stai așa zile întregi… Și am avut ghinionul să am vreo trei zile pe unul lângă mine care striga în continuu ‘Mor, mor, mor, Doamne, mor!’

Și nu mă credeau prietenii mei că este iadul pe pământ, ce să mai zic… Și acum îmi spun că nu se vaccinează ei că una, că alta… Degeaba le-am spus prin ce am trecut. Credeți-mă că am simțit pe pielea mea

Vaccinați-vă cât mai repede dacă n-ați făcut-o până acum!”, a declarat Dănuț Lupu, pentru Fanatik.