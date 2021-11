Tatăl natural al Antoniei, fetița ucisă şi incendiată la Arad, este plecat în Olanda la muncă și a vorbit despre tragedia care s-a abătut asupra familiei lui.

„Sunt copleșit de durere. Nu am vorbit cu nimeni, nici cu mama copiilor. Nu știu nimic, sunt în șoc! Am auzit din presă totul, nici aer nu mai am. Mama avea grijă mare de copii. Când ne-am despărțit pe 30 decembrie anul trecut a plecat în România cu copiii și am crezut că sunt pe mâini bune. Apoi ea s-a cuplat cu un băiat, nu-l cunosc, dar mi-a zis că vrea să fie cu el, să se iubească, să fie împreună.

Vreau să vin în România să-mi iau băiețelul. Am avut o problemă anul trecut cu ea. A ars copiii în noiembrie când a fost cu un domn în Paris. A stat 12 zile fata în spital în Paris.

Când ne-am despărțit ea a cunoscut un băiat. A luat-o cu tot cu copii din România și au plecat în Paris. I-am aprobat cererea pentru copii să se ducă la noua ei iubire în septembrie, iar în noiembrie mi-a spus că s-au accidentat fata și băiatul, s-au ars, iar eu am plecat din Olanda în Franța și mi-am luat copilul acasă, pe băiat. Apoi m-am dus și le-am luat și pe ea și pe fată. Au stat la mine noiembrie și decembrie și au plecat în România. Apoi să aflu că în Paris a cunoscut pe altcineva când era cu acel domn. Acolo în Paris l-a cunoscut pe acest om care a recunoscut că a ucis fetița.

I-am trimis bani în urmă cu șapte zile și a rămas să merg să iau copiii la mine în vacanță trei săptămâni”, a povestit tatăl natural al Antoniei, la Antena 3.

Concubinul mamei fetiței ucise și incendiate, arestat preventiv

Concubinul mamei fetiței ucise și incendiate în Arad, bănuit de omor, a fost arestat preventiv marți seara, printr-o decizie a magistraților de la Tribunalul Arad. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, Ruxandra Tarcea, a confirmat că bărbatul, concubinul mamei fetei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Anterior, acesta fusese reținut pentru 24 de ore.

Cercetările în cazul fetiței arse, găsită lângă un cimitir din Arad, au fost extinse luni și pentru violenţă în familie şi profanare de cadavre sau morminte.

Conform unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, inițial a fost găsit un picior al copilei, în cartierul Bujac din orașul Arad, lângă cimitir. La la o distanţă de aproximativ 50 metri a fost identificat şi cadavrul, care prezenta urme de carbonizare în parte inferioară şi lipsa picioarelor. Zona în care a fost descoperit cadavrul avea urmele unei incendieri.

După autopsie, medicul legist a stabilit că victima este o fetiță cu vârsta cuprinsă între 5-6 ani, că moartea a fost violentă şi a fost cauzată posibil unui traumatism cranio-cerebral acut cu prezenţa unui hematom subdural. Fetița ar fi murit cu 24 – 48 de ore înainte de găsire.

Anchetatorii au reușit reconstituirea chipului copilei și așa au ajuns la presupusul criminal.