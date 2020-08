Anca Silaghi Keresztes, o femeie din Sălaj, a împărtășit cu internauții, pe o rețea socială, experiența sa cu infecția COVID-19. ”În ziua în care fratele meu a fost diagnosticat am sunat la medicul de familie care mi-a zis să sun la DSP. De la DSP mi-au zis să sun la 112 și a venit ambulanța. M-au dus la spitalul de urgență din Zalău unde am stat în salvare jumătate de oră pentru că nu știau ce sa facă cu mine. Am fost transferată în Șilmleul Silvaniei pentru că în Zalău nu mai erau locuri libere în spital. Ce mi-a ieșit la analize? Mi s-au făcut analize de sânge și raze la plămâni, plus testul Covid care a venit pozitiv a doua zi. În sânge mi s-a descoperit o inflamație foarte puternică și o pată pe plămâni care practic a pus diagnosticul înainte să vină rezultatul oficial”; povestește Anca.

Ea a subliniat că tratamentul pentru COVID-19 diferă de la persoană la persoană și deși se afla internată în spital cu mai mulți membri ai familiei, unii oameni îi spuneau ”că virusul nu există și că am răcit sau că mi-au dat un fals pozitiv ca să iasă bine la statistici”.

”Virusul există, nu-i glumă, nu-i teoria conspirației, sunt zile întregi de tratamente, investigații și eforturi din partea personalului medical de care nu ne putem bate joc”, adaugă aceasta.

